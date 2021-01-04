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Hill: Папа Римский осудил тех, кто сбежал от коронавирусных ограничений на зарубежный отдых

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Папа Римский пожурил тех, кто на праздники отправились за границу, чтобы повеселиться и избежать коронавирусных ограничений, пишет The Hill. По словам понтифика, эти люди не подумали о тех, кто сейчас болеет, и о тех, кто испытывает финансовые проблемы из-за карантина.
Hill: Папа Римский осудил тех, кто сбежал от коронавирусных ограничений на зарубежный отдых
Reuters
Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди осудил людей, которые отправились на праздники отдыхать за границу, чтобы избежать коронавирусных ограничений у себя на родине, пишет The Hill.

По словам понтифика, его «огорчила» новость о том, что в то самое время, когда мир борется с пандемией COVID-19, некоторые люди летят за границу, чтобы повеселиться.

«Это хорошие люди, но они не подумали о тех, кто остался дома, о финансовых проблемах многих людей, которые сильно пострадали от карантина, о тех, кто болеет, — отметил Франциск. — Они думали только о том, чтобы поехать в отпуск и повеселиться. Это сильно меня огорчило».

Папа Франциск выступил с воскресной проповедью из библиотеки Ватикана, а не как обычно из окна Апостольского дворца, выходящего на площадь Святого Петра, чтобы таким образом не допустить большого скопления людей.

Понтифик также призвал людей посвятить себя заботе друг о друге и о «нашем общем доме».

Слова Папы Римского прозвучали в тот самый момент, когда в мире уже выявлено более 85 млн подтверждённых случаев COVID-19 и более 1,8 млн смертей от этой болезни. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на настоящий момент зафиксировано более 20 млн подтверждённых случаев и более 350 тыс. смертей, пишет The Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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