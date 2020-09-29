Independent: Папа Римский «отказался» общаться с госсекретарём США

В рамках предстоящего визита в Ватикан американский госсекретарь Майк Помпео проведёт встречи с рядом высокопоставленных чиновников Святого престола — но не с Папой Римским: согласно сообщениям СМИ, понтифик «отказался» от переговоров с Помпео, пишет The Independent. По данным газеты, причиной отказа могла стать критика со стороны главы Госдепа в адрес Ватикана в связи с его планами продлить соглашение с КНР, дающее ему возможность играть роль в назначении епископов на китайской территории.

Папа Римский Франциск отказался от встречи с главой американского Госдепа Майком Помпео в рамках предстоящего визита последнего в Рим, где госсекретарь планировал обсудить спор между Ватиканом и Китаем, сообщает британская The Independent.

Как отмечается в материале газеты, Помпео планирует прибыть в Ватикан на неделе, чтобы лично выразить протест против предстоящего возобновления двухлетнего соглашения между Римско-католической церковью и Пекином, — по мнению главы Госдепа, такой шаг «нанесёт урон моральному авторитету» церкви. У Помпео запланированы встречи с госсекретарём Ватикана Пьетро Паролином и секретарём по отношениям с государствами, архиепископом Полом Галлахером, однако папа Франциск, с которым Помпео уже встречался в прошлом октябре, на этот раз вести переговоры с госсекретарём США не будет, пишет издание.

По информации СМИ, сам папа Франциск объяснил свой отказ от встречи с Помпео тем, что в США уже очень скоро начнутся президентские выборы. Тем не менее, как подчёркивает корреспондент The Independent, роль в таком решении могли сыграть и критические высказывания администрации Трампа в связи с соглашением между КНР и Святым престолом. Хотя подробной информации о содержании сделки нет, по данным The Independent, благодаря ей Ватикан получил возможность влиять на процесс назначения католических священников в Китае — с тех пор как соглашение было впервые подписано сторонами два года назад, в Поднебесной успели утвердить двух кандидатов на посты католических епископов по результатам консультаций с Ватиканом.

Помпео ранее выступил против возобновления сделки, поскольку китайские власти продолжают обвинять в преследовании граждан из-за их вероисповедания. «Ситуация с правами человека в Китае сильно ухудшилась при авторитарном правлении Си Цзиньпина, и это особенно коснулось верующих», — писал глава Госдепа в своей статье, опубликованной в этом месяце в журнале First Things. Дипломат, в частности, отметил, что «достоверно сообщалось» о «принудительной стерилизации и абортах среди мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района», а также о «преследованиях католических священников и мирян», цитирует его корреспондент The Independent.

Как подчёркивает журналист, Папа Римский Франциск «примечательно» мало комментирует нарушения Пекином прав человека, включая «заключение как минимум миллиона уйгуров и других мусульман в тюремные лагеря, попавшие в которые люди, как сообщают СМИ, сталкиваются с голодом, пытками, убийствами, сексуальным насилием и многими другими вещами».

«У Святого престола есть уникальная способность — и обусловленный ею долг — привлекать внимание мирового сообщества к нарушениям прав человека, в особенности когда их допускают тоталитарные режимы вроде китайского, — также писал Помпео. — В конце XX века мощь церкви как удостоверителя морали стала источником вдохновения для тех, кто освобождал Центральную и Восточную Европу от коммунизма и бросал вызов деспотичным и авторитарным режимам в Латинской Америке и Восточной Азии. Свои уроки миру в плане свободы вероисповедания и солидарности католическая церковь сейчас должна доносить решительно и настойчиво, сопротивляясь неустанным попыткам Коммунистической партии Китая подчинить все религиозные группы воле партии и её тоталитарной программе». Позже американский госсекретарь также заявил в Twitter, что, продлевая соглашение с Китаем, Римско-католическая церковь «ставит под угрозу свой моральный авторитет».

Как отмечается в материале The Independent, поездка Помпео в Ватикан станет частью его турне по Европе, во время которого госсекретарь планировал посетить Грецию, Италию и Хорватию для «продвижения дипломатических отношений и религиозных свобод».