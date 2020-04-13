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ABC News: на пасхальной службе Папа Римский призвал «заражать» надеждой

Материал представлен в переводе ИноТВ
В этом году на католическую Пасху соборы по всему миру были непривычно пусты: из-за карантина прихожане смотрели прямые трансляции богослужений или слушали священников с балконов своих домов, сообщает ABC News. Папа Римский Франциск провёл мессу в практически пустом Соборе Святого Петра и призвал верующих распространять «инфекцию надежды».

Сегодня миллионы людей по всему миру находят способы отпраздновать Пасху.

Сегодня, в самый святой день в году для христиан по всему миру, мы видим эти торжественные кадры из Ватикана. Папа Римский Франциск обращается к почти пустой базилике Святого Петра, призывая верующих распространять другую инфекцию — «инфекцию надежды», как он выразился.

По всему миру соборы, обычно переполненные на Пасху, безлюдны. В Испании, Боливии, Австралии поразительные кадры — пустые скамьи. Вместо этого прихожане смотрят прямые трансляции, сидя дома в безопасности.

А в Италии, опустошённой коронавирусом, по всей стране есть признаки того, что «инфекция надежды» распространяется. Священники выходят на крыши домов, прихожане слушают с безопасного расстояния, стоя на балконах.

АНДРЕА БОЧЕЛЛИ, оперный певец: О, благодать!

А оперный певец Андреа Бочелли проводит концерт, названный им «Музыкой надежды», из пустого Миланского собора. Выступление широко распространяется в интернете. Его голос заполняет пустоту на фоне панорам безлюдных городов. Цель, по его словам, в том, чтобы «обнять бьющееся сердце этой раненой Земли».

АНДРЕА БОЧЕЛЛИ: Был слеп и вижу свет!

Сегодняшние послания надежды.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2020 года.

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источник
ABC News США Северная Америка
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