MSNBC: праздничная месса в пустом соборе — Ватикан меняет традиции из-за пандемии

В католическое Вербное воскресенье Папа Римский Франциск провёл мессу в соборе без прихожан, передаёт MSNBC. Вместо толп молящихся с пальмовыми ветвями на площади Святого Петра был наряд карабинеров. Как отмечает телеканал, это беспрецедентные меры, принятые в связи с распространением COVID-19.
Перенесёмся в Рим. Эпидемия вынуждает Ватикан на беспрецедентное изменение традиций Страстной недели. Сегодня утром церемонию, посвящённую Вербному воскресенью, папа Франциск проводил в одиночку. Без обычных десятков тысяч молящихся.
В Ватикане находится зарубежный корреспондент NBC News Мэтт Брэдли. Мы желаем вам доброго утра в это Вербное воскресенье. На что была похожа эта церемония? Вы передали нам кадры (из собора. — ИноТВ), там видны пальмы и больше ничего.
МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент NBC News:Да, Папа Римский был один, практически один. Были и другие празднующие… Извините, другие служители. Но не было празднующих. Обычно эта площадь, площадь Святого Петра, полна людей с пальмовыми листами и оливковыми ветвями. Но сейчас здесь только карабинеры. Чуть раньше здесь были офицеры, которые раздавали оливковые ветви из багажников своих патрульных машин некоторым из собравшихся журналистов.
В обычных обстоятельствах здесь было бы полно народа. И на мессе было бы полно народа. По своему содержанию месса была, по сути, точно такой же. Папа Франциск благословил переплетённые пальмовые листы, которые ему вручили, переплёл и благословил собственные. Но никого не было, и это было жутковато. Мы видим такое в Ватикане снова и снова, в то время как этот институт (Римская католическая церковь. — ИноТВ) столкнулся с коронавирусом.
В Ватикане инфицировано человек семь. Папу Римского протестировали, но результат был отрицательный. Это хорошая новость, ведь он, конечно же, очень стар и вполне относится к возрастной категории высокого риска. Но это не значит, что это не тяжкое бремя для всего этого института, как и для многих институтов по всему миру. Мы видели их попытки раздавать еду бедным и бездомным в Риме. Это тоже очень трудно сделать, особенно на дому. У бездомных в Риме нет никакого доступа к услугам на дому, тогда как всем остальным приходится не покидать дома.
Вся эта страна, по сути, перевернула страницу: впервые мы видим, что число новых заражений и смертей выравнивается. И это хороший знак: возможно, и Соединённые Штаты могут ожидать этого, пока их собственный карантин продолжается.
Ясно, Мэтт Брэдли. Позвольте также выразить восхищение тем, что всё это время вы находитесь в Италии и постоянно сообщаете нам очень важные новости.
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