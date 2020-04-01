Le Figaro: тотальный карантин помог Италии избежать катастрофы на юге страны

Заблаговременно введённый карантин позволил южным регионам Италии со слабой системой здравоохранения подготовиться к эпидемии COVID-19 и не повторить судьбу Ломбардии, рассказывает Le Figaro. Сейчас на юге страны гораздо меньше заражённых, чем на севере, и, по прогнозам учёных, к концу апреля распространение коронавируса здесь прекратится.

Благодаря своевременному карантину на национальном уровне властям Италии удалось избежать массовых жертв коронавируса на юге страны, где система здравоохранения развита не так хорошо, как на севере, пишет Le Figaro. После того как в прессу утекли намерения Рима закрыть северные области, тысячи итальянцев стали перебираться на юг, в том числе возможные переносчики опасной болезни. Однако введение изоляции на всей территории государства позволило если не препятствовать распространению вируса, то хотя бы его сдержать.

Как объясняет директор Высшего института здоровья (ISS) Сильвио Брусаферро, все усилия направлены на то, чтобы избежать на юге таких же высоких кривых по заболеванию COVID-19, как на севере. Если даже вирус проник во все регионы Италии, он не передаётся с такой же скоростью, как в Ломбардии: на Сардинии, в Калабрии, Базиликате и Молизе общее число заражённых не превышает 700 человек. В других южных регионах больных больше, но местные больницы справляются с нагрузкой.

Французская газета отмечает, что в этой части страны действительно проводят гораздо меньше тестов на коронавирус, потому что заболевание хуже распространяется на территории, далёкой от глобализации. В Кампании только у 15% сдавших анализы обнаружили COVID-19, на Сардинии — у 13,6% и всего у 7% в Калабрии, при этом в Ломбардии этот показатель в среднем равняется 38%. Cлабое развитие некоторых регионов послужило защитой от вируса, который к тому же у жителей юга протекает в более лёгкой форме: большинство переносят карантин дома, а госпитализированы только 24% заражённых в Кампании, 31% на Сицилии и 16% на Сардинии.

Таким образом, карантин на ранней стадии эпидемии на самом деле помог снизить число заболевших по сравнению с Ломбардией. Основываясь на данных о тяжёлых больных и жертвах коронавируса, два исследователя из Национального института ядерной физики вычислили, что регион Лацио опаздывает на 28 дней по сравнению с Ломбардией, а Апулия и Сицилия — на 32 дня. По словам эпидемиолога Пьерлуиджи Лопалько, без принятых мер к 25 марта в Апулии было бы 2 тыс. больных, тогда как сейчас их в два раза меньше. «Это означает, что социальное дистанцирование работает», — подчеркнул специалист. Благодаря этой задержке южные регионы начиная с февраля могли подготовиться к волне заражённых, и к 5 апреля в этой части страны появится около 1500 больничных мест в палатах интенсивной терапии — в два раза больше, чем в Ломбардии.

Заблаговременно введённый карантин защитил юг Италии, и теперь только там система здравоохранения работает в нормальном режиме: на 29 марта в Апулии использовалось 33% мест в интенсивной терапии, в Кампании — 27%, в Лацио — 22%, на Сицилии — 21% и 13% в Калабрии. Из Ломбардии даже привозят сюда своих пациентов с COVID-19. Однако главное преимущество юга состоит в том, что туда эпидемия пришла позже, а уйдёт раньше. Согласно институту Эйнауди, новые больные с COVID-19 прекратят поступать в госпитали Базиликаты и Умбрии 7 апреля, Апулии — 9 апреля, Сицилии – 14 апреля, Лацио — 16 апреля, Калабрии — 17 апреля и Кампании — 20 апреля. Как предполагает Le Figaro, этот прогноз может быть неточным, однако он показывает, что в кои-то веки солнце Италии должно взойти на юге.