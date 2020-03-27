Euronews: Ломбардия благодарит Россию и осуждает заявления СМИ о «бесполезной» помощи

Власти итальянского региона Ломбардия, который несёт большие потери из-за вспышки коронавируса, обрушились с резкой критикой на местные СМИ, где появились статьи о том, что присланная Россией помощь якобы «бесполезна». Они подчёркивают, что присутствие российских специалистов очень важно, чтобы совместными усилиями побороть опасную инфекцию, поскольку врачей и оборудования в Италии крайне не хватает, передаёт Euronews.

В один из самых пострадавших из-за коронавируса районов на севере Италии — Бергамо — из России прибыли 100 военных вирусологов и экспертов в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Специалисты будут оказывать помощь в 65 пансионатах, где не хватает медицинского персонала.

Власти области Ломбардия благодарят РФ за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Заместитель губернатора Фабрицио Сала заявил:

ФАБРИЦИО САЛА, вице-губернатор области Ломбардия: Наш регион больше других пострадал, здесь началось распространение инфекции, причём быстрыми темпами. Ваша помощь очень важна, потому что нам, в первую очередь, требуются врачи и медицинский персонал. Это приоритетная потребность. Мы должны решить эту проблему совместными усилиями — и ваше присутствие здесь говорит о том, что мы боремся с проблемой глобального масштаба.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в свою очередь, обрушился с критикой на СМИ, опубликовавшие статьи о том, что присланная Россией помощь якобы «бесполезна». Договорённость об оказании содействия была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.