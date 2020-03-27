Euronews: Ломбардия благодарит Россию и осуждает заявления СМИ о «бесполезной» помощи

03:00
Овечкин признался, что ему становится страшно от ситуации с коронавирусом
Российский нападающий и капитан клуба Национального хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о распространении коронавируса.
03:00
Белоруссия не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятия.
03:00
В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время восемь пациентов с выявленным коронавирусом COVID-19 в стране находятся в реанимации.
03:00
ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре
Федеральная служба безопасности пресекла готовившийся в Краснодаре теракт, сообщил центр общественных связей ФСБ. У задержанного россиянина 1993 года рождения изъято взрывное устройство.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Иране превысило 32 тысячи
Представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 32 332.
03:00
Президент РФБ Кириленко переизбран в центральное бюро ФИБА
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).
03:00
Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж
Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
03:00
В Родительском комитете оценили возможность переноса ЕГЭ-2020
Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с RT оценила возможность переноса ЕГЭ-2020 из-за распространения коронавируса.
03:00
ПСЖ собрал на продаже футболок €200 тысяч, которые будут направлены в больницы
Французский футбольный клуб ПСЖ заработал благодаря продаже специальных футболок €200 тыс., которые будут перечислены больницам Парижа на борьбу с эпидемией коронавируса.
03:00
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство не фиксирует в настоящий момент взрывного роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
03:00
Лукашенко боится превращения Минска в Москву и Нью-Йорк в сфере жилья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения за рынок недвижимости в Минске, отметив, что городу не стоит строить столько жилья, как в крупнейших мегаполисах мира.
03:00
Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса
По итогам заочного голосования Совета Единой лиги ВТБ было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.
03:00
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
03:00
В «Урале» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ без объявления чемпиона
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо досрочно завершить из-за эпидемии коронавируса.
03:00
Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус
Советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что все депутаты нижней палаты парламента 30 марта пройдут тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
03:00
Сёмин о Кокорине в «Локомотиве»: не имею права говорить про чужого игрока
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос по поводу возможного перехода в клуб нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
03:00
«Одноклассники» запустили приложение для анонсирования онлайн-событий
«Одноклассники» запустили афишу онлайн-событий на каждый день, чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции или карантина.
03:00
Число жертв коронавируса в мире превысило 21 тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 21 031.
03:00
Исмаилов обратился к Шлеменко по поводу Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко по поводу возможного поединка с Александром Емельяненко.
03:00
Китай поддерживает призыв Генсека ООН о снятии санкций
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона поддерживает призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о снятии со стран односторонних санкций ради борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.
03:00
Число скончавшихся из-за коронавируса в России возросло до трёх
За сутки в России зарегистрирована смерть одного пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
03:00
Драфт НФЛ состоится в срок, несмотря на коронавирус
Драфт Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится в запланированные даты, несмотря на эпидемию коронавируса.
03:00
В ФАС заявили о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов России.
03:00
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 16 регионах России
В 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Минэнерго продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+
Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что российское ведомство продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+.
03:00
На Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране на данный момент зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
03:00
ФАС и Минздрав взяли под контроль цены тестирования на коронавирус
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом контролирует стоимость тестов на наличие коронавируса.
03:00
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило тысячу
Количество случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 196. Общее число заразившихся — 1036, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
03:00
Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сеть микроблогов Twitter удалила фейковую информацию о якобы принятом Министерством обороны России приказе о введении комендантского часа в Москве.
03:00
Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой получил удар от Зидана в финале ЧМ-2006
Бывший защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой он играл в финале чемпионата мира 2006 года, когда получил удар головой в грудь от хавбека национальной команды Франции Зинедина Зидана.
03:00
ФАС заявила о выявлении признаков картельных сговоров на рынке гречки
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы.
03:00
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
03:00
Эксперт оценил меры по борьбе с коронавирусом на Ставрополье
Политконсультант Ярослав Игнатовский прокомментировал введение дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции на Ставрополье.
03:00
СМИ: Квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора
Спортсмены, которые квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио, смогут принять участие в Играх 2021 года без прохождения ещё одного отбора.
03:00
В ООН заявили о рисках для продовольственных рынков из-за коронавируса
Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 несёт риски для продовольственных рынков мира.
03:00
Джеймс считает, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что необходимо доиграть регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Рогозин сдал тест на коронавирус для полёта на Байконур
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, чтобы полететь на космодром Байконур для отправки экспедиции на МКС 9 апреля.
03:00
Вратарь МЮ Де Хеа пожертвовал $300 тысяч на борьбу с коронавирусом
Испанский голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пожертвовал $300 тыс. на борьбу с эпидемией коронавируса в Мадриде.
03:00
Российские банки сообщили о росте числа заявлений о закрытии вкладов
Российские банки сообщили о росте числа заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
03:00
В Сингапуре начнут сажать в тюрьму нарушителей метровой дистанции
В правительстве Сингапура заявили, что с 27 марта вступают в силу новые правила социального дистанцирования, которые предусматривают тюремное заключение для нарушителей метровой дистанции.
03:00
Коронавирус обнаружен ещё у семерых жителей Крыма
Коронавирус COVID-19 обнаружен ещё у семерых жителей Крыма, общее их число составило 14.
03:00
Ефимова призналась, что из-за карантина не плавает уже больше недели
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что не плавает уже больше недели в связи с карантином из-за распространения коронавируса.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 42 тысячи
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 42 тыс.
03:00
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге Ирана.
03:00
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
«Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса
Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» приняло решение сократить рабочий день и понизить зарплату всем работникам клуба из-за остановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.
03:00
В Петербурге ликвидировали пожар в ангарах
Спасатели полностью ликвидировали пожар в трёх ангарах на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга.