Euronews: «Это не кино!» — главы городов и регионов призвали итальянцев сидеть дома

Хотя число жертв коронавируса в Италии остаётся шокирующим, некоторые итальянцы продолжают нарушать карантинный режим. Об этом с возмущением заявляют главы разных итальянских городов и регионов, которые призывают сограждан осознать всю серьёзность ситуации и оставаться дома на время карантина, передаёт Euronews.
Несмотря на усиление карантинных мер и сложную ситуацию в связи с распространением вируса, не все итальянцы готовы отказаться от своих привычек. Мэры ряда городов и главы регионов обратились к согражданам по телевидению и через социальные сети, многие — не скрывая своего раздражения.
ВИНЧЕНЦО ДЕ ЛУКА, губернатор области Кампания:Я слышал, что некоторые хотели бы устроить вечеринки, выпускной бал. С огнемётами если только!
КАТЕНО ДЕ ЛУКА, мэр Мессины: Я мэр. Вы не должны гулять по городу! Я не могу запретить вам покидать дом? Хорошо. Я запрещаю вам ступать на общественную землю, если это не по доказанной необходимости.
АНТОНИО ТУТОЛО, мэр Лучеры: Приглашение по телефону домой парикмахеров? Какого чёрта?!
ДЖУЗЕППЕ ФАЛЬКОМАТА, мэр Реджо-ди-Калабрии:Я видел жителя в благодушном настроении, который бегал по улице в сопровождении собаки, уже явно обессиленной. Я его остановил и сказал: «Послушай, это не фильм! А ты не Уилл Смит из «Я —легенда». Возвращайся домой».
В Италии число жертв превысило уже пять с половиной тысяч человек. Более 60 тысяч заражены новым вирусом. Всех граждан призывают соблюдать жёсткие меры карантина.
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