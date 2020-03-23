Le Figaro: Чехии пришлось извиняться перед Италией за присвоенные китайские маски

Для борьбы с коронавирусом Пекин отправил в Италию большую партию масок и респираторов, однако до пункта назначения груз не добрался: его конфисковали в Чехии, пишет Le Figaro со ссылкой на итальянскую газету La Reppublica. Чешские власти вначале отрицали свою вину, но под давлением фактов признали ошибку и сейчас ведут переговоры о возврате гуманитарного груза, сообщает издание.

Китай отправил в Италию 680 тыс. масок и респираторов для локализации эпидемии коронавируса, однако их себе присвоила Чехия, сообщает Le Figaro со ссылкой на итальянскую газету La Reppublica. Власти страны уже сознались в ошибке и заверили, что не знали о происхождении обнаруженных на таможне масок.

Французское издание подчёркивает, что первым о произошедшей путанице рассказал исследователь Лукас Лев Червинка. По его словам, в прошлый вторник правительство Чехии похвасталось, что смогло вернуть маски и респираторы, «украденные с чешских производств бессовестными преступниками, которые хотели их продать по завышенным ценам на международном рынке». Агентство Reuters сообщило, что речь идёт о 700 тыс. масок неизвестного происхождения. Однако исследователь отправил различным неправительственным организациям фотографии и видео, которые пролили свет на этот вопрос: на борту грузовиков таможенной полиции находились ящики с флагами Италии и Китая на этикетке. Надписи на итальянском и китайском не оставляли никаких сомнений, что этот груз является «китайской гуманитарной помощью для Италии».

В статье отмечается, что сперва Министерство здравоохранения Чехии опровергло информацию Червинки, пока большинство средств массовой информации не опубликовали предоставленные им доказательства. Посольство Италии в Праге, в свою очередь, сразу же распространило версию исследователя, опубликованную в серьёзной экономической газете Hospodarské Noviny.

В конце концов правительство Чехии признало правду и подтвердило, что эти маски действительно входили в груз Красного Креста из китайской провинции Чжэцзян и предназначались Италии. Остаётся неясно, каким образом ящики оказались на территории Чехии. «Министерство внутренних дел сожалеет об этом недоразумении и ведёт переговоры с провинцией Чжэцзян, чтобы решить эту проблему», — завил в Twitter глава ведомства и заместитель премьер-министра страны Ян Гамачек.

Тем не менее, подчеркнул Лукас Лев Червинка в интервью La Repubblica, отправитель довёл до сведения итальянского посольства, что по «логистическим причинам» оставит конфискованный груз на усмотрение чешских властей, а сам отправит новую партию в Италию. На данный момент неизвестно, были ли маски переданы медицинским учреждениям Чехии. «Это совсем не (похоже на. — ИноТВ) акт европейской политики, это очень постыдная история», — цитирует Le Figaro слова чешского исследователя.