Times: Джонсон пригрозил британцам жёсткими мерами, если те не начнут вести себя ответственно

Британский премьер Борис Джонсон заявил о своей готовности ввести для населения полную самоизоляцию, в том числе «ограничения на передвижение людей», в целях борьбы с коронавирусом, пишет The Times.

Как пояснил глава правительства Великобритании, он пойдёт на этот шаг в том случае, если его сограждане не будут вести себя ответственно и следовать правилам, предусматривающим социальное дистанцирование.



После того как в выходные люди начали собираться толпами в парках, на пляжах и рынках, премьер-министр выразил озабоченность в связи с тем, что британцы игнорируют медицинские рекомендации.



Джонсон отметил, что правительству уже в ближайшие сутки, возможно, придётся предпринять шаги и последовать примеру таких стран, как Италия, где действуют куда более жёсткие меры.



В частности, когда его спросили, будет ли полиция вводить комендантский час, он заявил: «Всем, кто выходит на улицу, занимается спортом, весело проводит время, я скажу настолько твёрдо и решительно, насколько могу: вы должны соблюдать социальное дистанцирование. Если люди не могут этого сделать, не делают и не будут этого делать, то нам, конечно, придётся принять более жёсткие меры».



При этом, как отметил британский премьер, в настоящее время имеются данные, свидетельствующие о том, что выгоды для психического и физического здоровья людей от посещения парков перевешивают выгоды от пребывания дома с целью замедлить распространение коронавируса. Тем не менее он подчеркнул, что британцам, если они выходят на улицу, следует оставаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров.



«Это крайне важно для здоровья, а также для душевного и психического благополучия. Но не думайте, что свежий воздух сам по себе обеспечивает иммунитет. Вам следует находиться друг от друга на расстоянии двух метров. Даже если вы лично себя считаете неуязвимым, то существует множество людей, которых вы можете заразить. Серьёзно отнеситесь к этому совету. Следуйте ему», — подчеркнул Джонсон.



В пятницу премьер-министр распорядился закрыть пабы, рестораны и кафе, чтобы побудить людей оставаться дома и бороться таким образом с распространением коронавируса. Однако многие заведения продолжили работать, продавая еду навынос. А в эти выходные люди собирались в парках и на фермерских рынках Лондона, напоминает The Times.