Times: элитный британский колледж из-за карантина открывает двери для небогатых детей

Итонский колледж, в котором обычно обучение стоит по £42 тыс. в год, собирается открыть свои двери для детей из простых семей, чьи родители заняты сейчас на работе, несмотря на карантин. Эти дети смогут учиться в колледже бесплатно, причём их там будут кормить и дадут доступ к бассейну и теннисным кортам. Как объяснило руководство колледжа, там чувствуют потребность помочь простым британцам пережить карантин.
Руководство Итонского колледжа решило открыть двери этой элитной британской школы для простых детей на время пандемии коронавируса, в том числе во время Пасхи и летних каникул, пишет Times. Обычно обучение там стоит £42 тыс. в год. Но теперь туда бесплатно могут попасть дети от 5 до 13 лет, чьи родители работают медсёстрами, уборщиками, носильщиками, полицейскими и в прочих важных областях.
Некоторые дети также смогут посещать бассейн и теннисные корты. В их программу обучения будут входить театральные занятия, искусство, шахматы, кинематограф. Однако руководство решило отказаться традиционной для колледжа разновидности футбола, который предполагает слишком сильный телесный контакт.
Обычно на кухне готовится еда на 1,3 тыс. учеников, но там обещают обеспечить перекусом и всех остальных. Также в колледже обещают обеспечить жильём тех, у кого кто-то в семье вынужден самоизолироваться. А сотрудники четырёх ближайших больниц, которые не могут отправиться домой, смогут воспользоваться пустыми помещениями коллледжа бесплатно.
В руководстве объяснили такую инициативу тем, что чувствуют необходимость помочь своему народу всеми имеющимися ресурсами. В добавление, все британские школы получат бесплатный доступ к онлайн-курсам Итона, и, по словам британских преподавателей, это для детей большое подспорье, пишет Times.
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