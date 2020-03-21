Экс-советник Трампа: коронавирус может привести к новой Великой депрессии

Бывший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам, а ныне — штатный эксперт CNN Кевин Хэссет заявил, что экономические последствия борьбы с пандемией нового коронавируса могут вылиться для США в повторение Великой депрессии. Как пишет на сайте CNN обозреватель канала, американские экономисты действительно склонны полагать, что экономика страны сильно пострадает в ближайшее время, но вместе с тем считают, что рецессия окажется недолгой.

Приостановка работы многих американских предприятий из-за пандемии коронавируса может спровоцировать повторение Великой депрессии, заявил в интервью CNN американский экономист и бывший сотрудник администрации Дональда Трампа Кевин Хэссет.

«У нас либо будет ещё одна Великая депрессия, либо придётся найти способ вернуть людей на работу несмотря на риск, — цитирует Хэссета сайт канала. — Ведь на каком-то этапе мы уже не сможем жить, совсем не имея никакой экономики, правда?».

Как отмечает обозреватель CNN, на фоне таких мрачных предупреждений в инвестбанках Уолл-Стрит говорят, что США ожидает спад ВВП «исторических масштабов» и сокращение занятости. Пандемия уже привела практически к полной остановке американской экономики — из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением вируса, закрываются торговые точки, казино, рестораны и университеты, пустеют когда-то загруженные аэропорты, шоссе и линии метро и прекращают работу фабрики, пишет журналист.

Хэссет, который покинул администрацию в прошлом году, а теперь стал штатным экспертом CNN, предсказал, что к моменту публикации в апреле статистики по занятости в США безработица достигнет «худших показателей, что вам приходилось видеть», — по его оценке, страна может потерять до 2 млн рабочих мест. Как подчёркивает автор статьи, занятость не падала так сильно даже во время экономического кризиса 2008—2009 годов: наихудшим по соответствующим показателям в тот период стал март 2009-го, когда было потеряно 800 тыс. рабочих мест. Худшим же месяцем в истории в этом плане стал сентябрь 1945-го, когда экономика США стала переходить в режим мирного времени — тогда в Америке исчезло 1,96 млн рабочих мест.

Массовые увольнения в связи с пандемией, между тем, уже начались, подчёркивает обозреватель CNN: нью-йоркская сеть ресторанов Union Square Hospitality объявила о том, что из-за «практически полного исчезновения доходов» будет вынуждена сократить штат сотрудников на 80%, уволив 2 тыс. человек. В свою очередь, крупнейшая в мире гостиничная сеть Marriott International по причине сокращения объёма пассажирских перевозок начала отправлять сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск. Под угрозой оказалось и «несметное количество» рабочих мест в розничной торговле — продавцам тоже приходится оставаться дома, отмечает автор.

Тем временем резко подскочило количество запросов на получение пособия по безработице в США: по последним данным, с 8 по 14 марта в стране была подана 281 тыс. соответствующих заявлений, что стало рекордом за последние два с половиной года, продолжает автор. Впрочем, это, по всей видимости, только начало — как заявляют в инвестиционном банке JPMorgan Chase, количество первичных запросов на пособие для безработных дожно будет в ближайшие недели достигнуть 400 тыс. еженедельно.

Сокращения нанесут «тяжёлый удар» по экономике: по оценке Deutsche Bank, ВВП США во втором квартале может сократиться в годовом исчислении на 13%, что в полтора раза больше самого серьёзного квартального сокращения за весь период финансового кризиса 2008—2009 годов — тогда рекордным стал четвёртый квартал 2008-го, по итогам которого ВВП сократился на 8,4%, говорится в материале CNN. Ещё более печальные прогнозы даёт JPMorgan — по оценке его экспертов, во втором квартале 2020-го американская экономика сократится на 14%, пишет обозреватель канала.

Как отмечает журналист, такие серьёзные последствия пандемии для Америки связаны в первую очередь с тем, что главным локомотивом роста в ней выступают расходы домохозяйств — а сейчас потребители не имеют возможности тратить деньги в торговых центрах, кинотеатрах и туристических компаниях, поскольку все они либо закрываются, либо приостанавливают работу. По прогнозам Deutsche Bank, расходы американских домохозяйств во втором квартале года упадут на 8,9%, причём траты на приобретение товаров за этот период сократятся на 13,6%; затраты на товары производственного назначения в то же время рухнут на 20%, что уже сравнимо с соответствующей статистикой времён Великой депрессии, перечисляет автор.

Есть, впрочем, и хорошие вести: поскольку правительства и центробанки многих стран предпринимают меры по смягчению экономических последствий пандемии, эксперты ожидают, что мировая экономика, включая и США, очень скоро вернётся к росту, отмечается в материале CNN. В частности, по оценке аналитиков JPMorgan, ВВП США вырастет на 8% в третьем квартале и на 4% — в четвёртом; при таком сценарии рецессия окажется пусть и болезненной, но хотя бы недолгой, признаёт журналист канала. Тем не менее, если ситуация с пандемией к тому моменту не будет под контролем, прогнозы не будут иметь значения, предупреждает он.