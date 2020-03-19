DT: за пандемией точно придёт рецессия — вопрос лишь в том, насколько болезненной она окажется

Жёсткие меры по противодействию распространению нового коронавируса отзовутся «чудовищными» последствиями для мировой экономики во втором квартале — по оценкам экспертов, в большинстве стран Европы сокращение ВВП в этот период может составить до 15%, пишет The Daily Telegraph. Вместе с тем, как отмечается в материале, большинство аналитиков убеждены, что восстановление после нынешней рецессии также будет весьма быстрым, но лишь в том случае, если власти быстро справятся с пандемией и поддержат предприятия — и если не будет «второй волны» заражений.

Мировую экономику ожидает «чудовищный спад», сравнимый по масштабам с событиями 2008—2009 годов или даже с мировым кризисом 30-х годов прошлого века: из-за мер, предпринятых для борьбы с распространением нового коронавируса, серьёзно страдают туристический сектор, международные и внутренние пассажирские перевозки, потерявшие клиентов торговые точки, а также индустрия досуга, включая кинотеатры, бары и рестораны, пишет британская The Daily Telegraph. Как отмечает обозреватель издания, сейчас перед экспертами в первую очередь стоят два вопроса: насколько сильно пострадает экономика и сколько продлится рецессия.

Судя по «ранним признакам» в плане скорости экономический спад станет «рекордным», подчёркивается в материале DT. Как заявил в интервью изданию старший экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг, в период с марта по май нынешнего года в большинстве стран Европы ВВП скорее всего сократится сильнее, чем с сентября 2008-го по апрель 2009 года. «Умопомрачительные» и «невиданные» последствия пандемии предсказывает и специалист инвестиционного банка Jefferies Group Дэвид Оуэн — по его мнению, сокращение ВВП во втором квартале может составить и для Великобритании, и для еврозоны почти 10% при усреднённом сценарии и до 15% — при пессимистичном. «Таких сокращений ВВП за квартал нам — по крайней мере на нашем веку — наблюдать не приходилось, и оно приведёт к дальнейшим разорениям компаний и экономическим проблемам», — предупредил Оуэн.

В настоящий момент «горячей точкой» пандемии выступает Европа, однако распространение инфекции и паники в мире может спровоцировать принятие всё более жёстких мер и в других регионах, предупреждает обозреватель The Daily Telegraph. Экономисты инвестиционного банка Citigroup полагают что при полном прекращении пассажирского сообщения и схлопывании туристического сектора мировая экономика сократится на 4% — то есть значительно сильнее, чем было в 2009 году, когда спад составил 1,7%, пишет автор.

Рецессией в развитых странах считается период экономического спада длительностью более двух кварталов — как, например, случилось во время прошлого финансового кризиса в Великобритании, когда экономика страны сокращалась на протяжении пяти кварталов, наверстав в итоге упущенное лишь через пять лет, продолжает автор. Однако, как подчёркивает журналист, долгие периоды восстановления как раз и характерны для финансовых кризисов, поскольку банкам требуется достаточно длительное время, чтобы «снова встать на ноги» и начать опять поддерживать остальные сектора; нынешний же спад может стать более жёстким в краткосрочной перспективе, но, как надеются экономисты, позволит экономике быстрее прийти в норму — то есть «речь, вероятно, будет идти не о медленной рецессии с графиком в форме буквы U и не о затяжной — в форме L, — а о рецессии вида V».

Подобный сценарий, впрочем, будут зависеть от двух ключевых условий, оговаривается обозреватель The Daily Telegraph. Первое — достаточно быстрая победа над пандемией, которой необходимо будет добиться за несколько месяцев: если пик кризиса минует уже к середине лета и страны начнут к этому времени смягчать ограничения на пассажирские перевозки, экономический рост вернётся уже к третьему кварталу года и усилится к четвёртому, поясняет журналист. Второе условие — принятие мер по ограничению экономического урона, чтобы «предприятия не разорялись, работники не теряли свои места, а банки и страховые компании продолжали давать ссуды», пишет автор.

Правительства многих государств уже сейчас пытаются оказать предприятиям необходимую поддержку: в США введут в действие пакет экстренного экономического стимулирования размером $1 трлн, в который, вероятно, войдёт и выплата домохозяйствам по $1000, во Франции власти обещают не допускать банкротств предприятий, а британское правительство предоставит предприятиям налоговые льготы на сумму £50 млрд и помощь в размере £330 млрд; кроме того, центробанки различных стран обязались обеспечить кредитным организациям дешёвые средства, чтобы те имели необходимый капитал для выдачи ссуд, перечисляет колумнист DT. По мысли аналитика исследовательской компании BCA Research Матьё Савари, затяжной рецессии на этот раз удастся избежать, поскольку домохозяйства не так сильно закредитованы, как в 2008 году, а банки хорошо капитализированы. «Эти меры предназначены для того, чтобы избежать торможения на кредитном рынке и ситуации, когда малые предприятия и физлица банкротятся по не зависящим от них причинам. Это увеличивает шансы на то, что экономики разных стран смогут добиться отскока после того, как самый тяжёлый период пандемии останется позади», — заявил Савари в беседе с корреспондентом The Daily Telegraph.

Итак, эксперты ожидают восстановления экономики уже в этом году, а это значит, что «катастрофические прогнозы на второй квартал на фоне общей ситуации в 2020-м превратятся лишь в неприятные предсказания», констатирует автор статьи. По данным The Daily Telegraph, в Goldman Sachs ожидают, что мировой ВВП по итогам года вырастет на 1,25%, что будет «болезненно, но всё же не настолько, чтобы говорить о финансовом кризисе». «Будет не так плохо, как во время глубоких рецессий 1981—1982 и 2008—2009 годов, но хуже, чем было с мягкими рецессиями 1991-го и 2001-го», — цитирует издание старшего экономиста банка Яна Хатциуса.

В свою очередь, аналитик лондонского Центра исследований бизнеса и экономики Дуглас Макуильямс заявил в интервью DT, что в Великобритании экономическая ситуация наладится в течение полугода. «Если рост безработицы не превысит 4 пп (а, как я понимаю, именно на такие показатели нацелены меры правительства) и не придётся приостанавливать работу ключевых предприятий, большая часть экономики восстановится по V-кривой, и показатель ВВП к 2021-му или же, в худшем случае, к началу 2022 года вернётся на исходные позиции и будет расти», — отметил эксперт. Вместе с тем, как подчеркнул аналитик, такой сценарий вовсе не гарантирован: по его словам, в случае если из-за сокращения доходов и рабочих мест базовый спрос будет к 2022 году сильно снижен, восстановление будет более тяжёлым.

Как в заключение отмечает обозреватель The Daily Telegraph, экономический рост может пойти и под знаком другой буквы — W: в случае, если меры по борьбе с пандемией не дадут результата и после ослабления ограничений на пассажирские перевозки «ударит вторая волна», за ней вновь последуют жёсткие меры — и рецессия.