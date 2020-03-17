Times: из-за коронавируса мировую экономику ждёт глобальная рецессия

Сокращение потребления и ограничение свободы перемещения, вызванные коронавирусом, приведут к глобальной рецессии в мировой экономике, пишет The Times. Отмечается, что изначально эксперты прогнозировали краткосрочное воздействие вируса на экономику, но его распространение вынудило их пересмотреть прогнозы.

Коронавирус вызывает сокращение потребления и вынуждает правительства ограничивать свободу перемещений, что, в свою очередь, приведёт к глобальной рецессии в мировой экономике, пишет The Times, ссылаясь на предсказания экономических экспертов.

Многие экономисты полагают, что ввиду резкого спада в КНР и ослабления экономик в Европе глобальная рецессия с высокой вероятностью наступит уже в этом году. Как отмечает издание, поначалу эксперты ожидали, что вирус окажет сильное, но скоротечное влияние, однако его распространение развеяло надежды на быстрое восстановление.

По словам сотрудника финансовой компании Nomura Джорджа Бакли, спад ВВП в грядущем квартале рискует быть столь же критичным, как и на пике финансового кризиса. Согласно его прогнозу, ВВП Великобритании в 2020 году упадёт на 0,7%.

Особенно сильный удар придётся по ресторанам и магазинам, пишет The Times. Потребители будут стараться избегать подобных мест, что выльется в резкое сокращение прибылей: трудности ожидают даже такие крупные бренды, как H&M. По словам одного из экспертов, «для британских фирм наступает их Ватерлоо». Ряд компаний, занимающихся реализацией «дискретных» товаров, сообщили, что за прошедшие две недели количество покупателей сократилось на 20%.