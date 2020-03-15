CNN: из-за коронавируса экономика США скатилась в рецессию

Снижение экономической активности населения в связи с распространением в США коронавируса привело к резкому падению американской экономики, рассказал бывший директор Национального экономического совета США Гэри Кон в эфире CNN. По словам Кона, экономика США, скорее всего, уже вошла в стадию рецессии.

Сейчас людей сильно беспокоит ситуация на рынках. Вы пережили множество взлётов и падений рынка. Я практически ничего не знаю о финансах: насколько обеспокоены вы и что вы хотите рассказать людям о том, что их ждёт в будущем?

ГЭРИ КОН, бывший директор Национального экономического совета США: Давайте поговорим об исторической перспективе. За последнее время мы пережили четыре экономических спада: в 1987, 2001, 2008 и 2020. Все эти случаи одинаковы и различны одновременно. Мы уже наблюдали подобные резкие перепады. Да, в последние дни было рекордное падение биржевых показателей, но оно было обусловлено тем, что началось с гораздо более высокого показателя.

Уникальным это падение делает то, что ещё три недели назад мы имели рекордно высокие биржевые показатели за всю историю. Отчёты прошлой недели сообщали о росте экономики, низкой безработице и росте зарплат. Получается, что три недели назад обстановка была очень положительной.

Ситуация с коронавирусом стала настоящим кризисом здравоохранения, который, в свою очередь, сокращает потребительский спрос. Потребители защищают себя и делают то, что считают лучшим для себя и своих семей: они «исключают» себя из экономики, стараются не выходить из дома в кофейни, «Макдоналдсы», на спортивные мероприятия, которые, к тому же, отменены. Когда вся эта деятельность «исключена» из экономики, это приводит к скорому экономическому замедлению. Скорее всего, мы уже вступили в фазу рецессии и имеем отрицательную динамику роста.

Хорошая новость заключается в том, что мы имели очень сильные позиции ещё три недели назад. Поэтому, когда мы справимся с эпидемией, рынок окажется достаточно устойчивым для восстановления.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 14 марта 2020 года.