Handelsblatt: коронавирус вскрыл слабости США

03:00
Белорусский футболист Глеб объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб объявил о завершении карьеры в возрасте 38-ми лет.
03:00
В США число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1162
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Соединённых Штатах достигло 1162.
03:00
Ягудин назвал коронавирус «полнейшей чушью»
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением об эпидемии коронавируса.
03:00
СМИ: Теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса
Организаторы турнира категории «Мастерс» в Майами (США) приняли решение отменить соревнования из-за распространения коронавируса в штате Флорида.
03:00
Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в четвертьфинал турнира.
03:00
Футболист «Ювентуса» заболел коронавирусом
Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал позитивный тест на коронавирус.
03:00
В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в столице США в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Жулин допустил полную отмену ЧМ по фигурному катанию
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин допускает полную отмену чемпионата мира в связи с ситуацией с коронавирусом.
03:00
ПСЖ обыграл «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» и прошёл в следующий этап турнира.
03:00
Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.
03:00
Горячкина сыграла вничью с Себаг и упустила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Швейцарии
Российский гроссмейстер Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Франции Мари Себаг в девятом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в швейцарской Лозанне.
03:00
СМИ сообщили об ударе США по базе иракского ополчения на границе с САР
Американская авиация наносит удары по базе иракского ополчения в районе деревни Аль-Хурай провинции Анбар.
03:00
Медведева — об отмене ЧМ: здоровье важнее всего
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса,
03:00
Траньков — об отмене ЧМ: иногда лучше не рисковать
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал отмену чемпионата мира, который должен был пройти в Канаде.
03:00
В ОБСЕ сообщили о согласии по новым пунктам пропуска в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа по Донбассу договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
03:00
Ходыкин назвал странным решение отменить ЧМ по фигурному катанию
Участник чемпионата мира по фигурному катанию россиянин Денис Ходыкин высказался об отмене турнира из-за коронавируса.
03:00
Все 242 горняка выведены на поверхность из шахты в Коми
Все 242 горняка выведены на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления. Об этом сообщили в МЧС.
03:00
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.
03:00
Тарасова с уважением отнеслась к отмене ЧМ по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира, который должен был пройти в канадском Монреале.
03:00
Стороны в Минске договорились создать новую площадку переговоров
Участники контактной группы на встрече в Минске договорились создать специальный механизм для обсуждения вопросов в рамках политической группы.
03:00
В ISU заявили, что ЧМ по фигурному катанию может пройти осенью
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление, посвящённое отмене чемпионата мира по фигурному катанию.
03:00
При ударе по военной базе в Ираке погибли два американца и британец
При ракетном ударе по военной базе Эт-Таджи на севере Ирака погибли два американца и британец, сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных.
03:00
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
03:00
Мораес пообещал фейерверк в бою с Яном
Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Петром Яном.
03:00
Ростуризм и Росавиация будут координировать действия на фоне COVID-19
Ростуризм и Росавиация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 договорились о совместной координации действий авиакомпаний и туроператоров по урегулированию взаимных расчётов.
03:00
Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов составил список из шести лучших бойцов смешанных единоборств в истории, не включив в него себя.
03:00
В Коми работников шахты эвакуируют из-за задымления
Из шахты «Заполярная-2» в Коми эвакуируют рабочих из-за задымления, на поверхность выведены 84 человека, внизу остаются ещё 158. Об этом сообщили в МЧС России.
03:00
В Раде оценили поездку Медведчука и депутатов в Москву
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутаты фракции не были уполномочены Верховной радой на проведение встречи с представителями Госдумы и президентом России Владимиром Путиным.
03:00
Кокорин не считает, что находится на пике формы
Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал свою результативность на старте весенней части сезона.
03:00
Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён
Правительство Квебека объявило об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале из-за распространения коронавируса.
03:00
Суд избрал меру пресечения для жительницы Тверской области, подозреваемой в убийстве дочери
Московский районный суд Твери избрал меру пресечения для 45-летней жительницы села Чамерово, подозреваемой в причинении смерти своей семилетней дочери.
03:00
ЧМ по хоккею с мячом перенесён на октябрь из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске, перенесён на осень в связи со вспышкой коронавируса.
03:00
Севастополь примет участие в Тотальном диктанте
Севастополь примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 4 апреля.
03:00
В Петербурге увеличат количество камер наблюдения в 2020 году
В Санкт-Петербурге увеличат количество камер наружного видеонаблюдения в 2020 году.
03:00
В Кремле не получали рекомендаций медиков по коронавирусу
В Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Режиссёр Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина
Режиссёр и продюсер Евгений Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина.
03:00
В АТОР прокомментировали сообщения о массовом банкротстве туроператоров
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал сообщения о массовом банкротстве туроператоров.
03:00
В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн ТКО
В Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.
03:00
В ТПП оценили возможность роста розничных цен в России
Член совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев оценил возможность роста розничных цен в России.
03:00
В Петербурге ограничат движение из-за съёмок фильма
В Санкт-Петербурге ограничат движение из-за съёмок фильма «Изгои».
03:00
Ветеранам Приморского края вручили медали в честь 75-летия Победы
Ветеранам Приморского края вручили медали, выпущенные в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
«Голден Стэйт» проведёт матч НБА без зрителей
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт матч регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс» за закрытыми дверями в связи с коронавирусом.
03:00
Тедеско: в России знают, что их лига далеко не лучшая в Европе
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Эксперт рассказал о позиции России на переговорах ОПЕК+
Россия в рамках ОПЕК+ предлагала оставаться по добыче нефти на уровне I квартала, однако Саудовская Аравия настаивала на снижении этого объёма. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, выступая в выпуске стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Рубль и Конституция».
03:00
Курс доллара превысил 73 рубля
Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля.
03:00
Юная футболистка, которой запрещали играть за команду мальчиков, рассказала о своих кумирах
11-летняя Арина Акатьева, капитан и лучший бомбардир ДЮСШ «Факел» в Екатеринбурге, назвала своим кумиром форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающую женской сборной России Надежду Карпову.
03:00
Минтруд назвал дату начала автоматического оформления маткапитала
Материнский капитал в России начнут оформлять автоматически с 15 апреля, большинству семей не потребуется даже подавать заявление для его получения, заявили в Минтруде.
03:00
Гендиректор «Тамбова» считает, что матчи РПЛ должны играться при пустых трибунах
Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился своим мнением о проведении матчей без болельщиков из-за коронавируса.
03:00
Нетаньяху запретил собираться в Израиле в количестве более 100 человек
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране вводится ограничение на собрания с участием более 100 человек из-за распространения коронавирусной инфекции.
03:00
Финал Кубка Испании по футболу перенесён из-за коронавируса
Финал Кубка Испании по футболу между «Атлетиком» из Бильбао и сан-себастьянским «Реалом Сосьедадом» перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса.