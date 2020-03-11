Times: у замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус — под вопросом закрытие парламента

У заместителя министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис был диагностирован коронавирус, сообщает The Times. По данным издания, Доррис в течение прошлой недели повстречалась с «несколькими сотнями» высокопоставленных чиновников, включая и премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис, которая участвовала в разработке мер по противодействию эпидемии коронавируса, сама заразилась им, сообщает The Times. Как уточняется в материале британской газеты, 62-летняя Доррис почувствовала недомогание в конце прошлой недели, а вчера вечером у неё диагностировали вирус.

«Подтверждаю, что у меня обнаружили коронавирус. Как только мне об этом сообщили, я предприняла все необходимы меры предосторожности и нахожусь на домашнем карантине», — заявила министр. По её словам, в настоящий момент её беспокоит состояние здоровья её 84-летней матери, у которой начался кашель; у женщины также взяли анализы, однако результаты ещё не были определены.

Как подчёркивает обозреватель The Times, из-за заражения замминистра здравоохранения скорее всего будет поднят вопрос о закрытии парламента — как минимум для посетителей. Доррис в течение минувшей недели провела встречи с «сотнями людей», среди которых были не только члены британского Парламента, но и сам премьер-министр Борис Джонсон — министр в четверг присутствовала в резиденции премьера на мероприятии по случаю Международного женского дня, отмечает журналист. От кого заразилась сама замминистра — пока не известно.

Источник в правительстве сообщил The Times: «В этом вопросе, как и во всех остальных, мы полагаемся на науку. Лечение здесь будет назначаться то же, что и для других стандартных случаев. Чиновники сейчас проводят стандартные процедуры по отслеживанию людей, с которыми контактировал больной, вычисляя тех, у кого проявились симптомы».