Times: у замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус — под вопросом закрытие парламента

У заместителя министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис был диагностирован коронавирус, сообщает The Times. По данным издания, Доррис в течение прошлой недели повстречалась с «несколькими сотнями» высокопоставленных чиновников, включая и премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис, которая участвовала в разработке мер по противодействию эпидемии коронавируса, сама заразилась им, сообщает The Times. Как уточняется в материале британской газеты, 62-летняя Доррис почувствовала недомогание в конце прошлой недели, а вчера вечером у неё диагностировали вирус.
«Подтверждаю, что у меня обнаружили коронавирус. Как только мне об этом сообщили, я предприняла все необходимы меры предосторожности и нахожусь на домашнем карантине», — заявила министр. По её словам, в настоящий момент её беспокоит состояние здоровья её 84-летней матери, у которой начался кашель; у женщины также взяли анализы, однако результаты ещё не были определены.
Как подчёркивает обозреватель The Times, из-за заражения замминистра здравоохранения скорее всего будет поднят вопрос о закрытии парламента — как минимум для посетителей. Доррис в течение минувшей недели провела встречи с «сотнями людей», среди которых были не только члены британского Парламента, но и сам премьер-министр Борис Джонсон — министр в четверг присутствовала в резиденции премьера на мероприятии по случаю Международного женского дня, отмечает журналист. От кого заразилась сама замминистра — пока не известно.
Источник в правительстве сообщил The Times: «В этом вопросе, как и во всех остальных, мы полагаемся на науку. Лечение здесь будет назначаться то же, что и для других стандартных случаев. Чиновники сейчас проводят стандартные процедуры по отслеживанию людей, с которыми контактировал больной, вычисляя тех, у кого проявились симптомы».
Как напоминает автор материала, на прошлой неделе в Лондоне звучали предложения приостановить работу Парламента на пять месяцев, дабы «законодатели не распространили коронавирус на всю страну». Один источник тогда говорил, что все 650 членов Палаты общин потенциально могут быть «суперразносчиками», поскольку одну половину своего рабочего времени они проводят в Вестминстерском дворце, а другую — в своих избирательных округах. Британские власти в начале недели приняли решение пока не закрывать парламент, в том числе и для посетителей, однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что вопрос должен оставаться открытым, пишет The Times.
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