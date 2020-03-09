Times: нехватка вакцины от коронавируса ставит под угрозу безопасность Великобритании

Великобритания рискует столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса, пишет The Times: проблема в том, что страна испытывает нехватку собственных мощностей по производству вакцин. Эксперты отмечают, что Великобритания может оказаться «в конце очереди» за вакциной, поскольку резервы крупных стран-производителей вакцин могут не покрыть британский спрос.

Великобритания сталкивается с угрозой для своей национальной безопасности ввиду того, что у неё нет возможности для производства вакцины от коронавируса, пишет The Times, ссылаясь на данные учёных. По словам экспертов, зависимость от иностранных поставщиков вакцины сделает Великобританию уязвимой ко второй волны вируса, а также к возможной пандемии.

Как отмечает издание, учёные по всему миру упорно работают над выработкой вакцины от коронавируса, жертвами которого уже стало 3 450 человек. Цель — создать инъекцию к следующей зиме, чтобы защитить пожилых, а также тех людей в зоне повышенного риска. При этом учёные утверждают, что Великобритания рискует оказаться «в конце очереди», поскольку у неё нет соответствующих производственных возможностей.

Правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных £20 млн на поиск вакцины, сообщает The Times. Таким образом, общие затраты Великобритании на поиски вакцины достигли £65 млн. Кроме того, ещё £26 млн будет зарубежным организациям, таким как Красный Крест. Премьер страны подчеркнул важность финансирования разработки вакцины. Впрочем, по словам директора лондонской школы гигиены и тропической медицины Питера Пиота, гарантий того, что крупные производители, такие как КНР, США и ЕС покроют британскую потребность в вакцине, нет.

The Times напоминает, что в 2018 году правительство обещало выделить £66 млн на новый завод по производству вакцин неподалёку от Оксфорда. Впрочем, по словам учёных, даже если завод успеют закончить к 2022 году, он не сумеет справиться с внезапной пандемией. Согласно оценкам экспертов, для выполнения подобной задачи в завод необходимо вложить ещё дополнительно £40 млн. Кроме того, для поддержания завода в «готовом» состоянии потребуется ещё до £4 млн в год.

По словам профессора вирусологии из Редингского университета Яна Джонса, недостаток производственных мощностей может считаться «национальным позором». Кроме того, он отметил, что у правительство неспособно предпринять решительных действий ввиду зависимости от частных компаний. Согласно информации издания, фармацевтические компании не очень активно инвестировали в вакцины.