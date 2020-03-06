NBC: из-за коронавируса цены на маски и антисептики в США взлетели до небес

Чтобы не стать жертвами эпидемии, американцы раскупают медицинские маски и обеззараживающие растворы в магазинах и в сети интернет. Огромный спрос привёл к взвинчиванию цен на эти товары, и власти различных штатов начали бороться со спекулянтами, передаёт NBC.
Сегодня штаты по всей стране принимают жёсткие меры против взвинчивания цен в связи с коронавирусом.
ЭНДРЮ БЭШЕР, губернатор штата Кентукки: Сейчас начинают появляться аферисты, которые пытаются нажиться на страхе перед коронавирусом.
Страхи усиливаются, и такие товары, как (медицинские. — ИноТВ) маски и антисептики для рук, быстро раскупаются в магазинах и в интернете. На Amazon, Walmart и Facebook Marketplace цены, устанавливаемые сторонними продавцами, взлетают до небес.
На Amazon коробка с 10 масками продаётся за 220 долларов. Это в 11 раз дороже, чем обычно. А бутылка антисептика для рук на Walmart.com стоит 48 долларов, тогда как обычная цена – меньше четырёх долларов.
Amazon заявляет NBC News, что заблокировал или удалил более миллиона товаров. Кроме того, и Amazon, и Walmart заявляют, что активно работают над снятием с продажи товаров, цена которых завышена.
ДЖО ЛИНГ КЕНТ, корреспондент NBC по вопросам бизнеса и технологий: Но быстрый поиск антисептиков для рук на Amazon по-прежнему выдаёт бутылочки, продаваемые более чем вдвое дороже обычного. Однако таких бутылочек с завышенными ценами в списке стало меньше.
Но любое взвинчивание цен незаконно, когда в Калифорнии объявлено чрезвычайное положение.
ХАВЬЕР БЕСЕРРА, генеральный прокурор Калифорнии: Покупатель, будь бдителен! Покупатель, сохраняй записи! Помоги нам помочь тебе. Если считаешь, что тебя эксплуатируют, помоги нам это доказать.
ДЖО ЛИНГ КЕНТ: Сохрани чек?
ХАВЬЕР БЕСЕРРА: Сохрани чек.
ДЖО ЛИНГ КЕНТ: В то время как антисептики для рук нарасхват, вы, возможно, встречали рецепты, как приготовить их самостоятельно из водки. Но крупнейшие бренды, такие как Tito’s, предупреждают: их продукция для этого не подходит, содержание спирта в ней слишком мало, чтобы удовлетворять стандартам Центра по контролю и профилактике заболеваний для обеззараживания рук.
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