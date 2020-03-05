1+1: австралийская газета решила стать туалетной бумагой в борьбе с коронавирусом

Австралийская газета напечатала дополнительные страницы, чтобы уберечь свою аудиторию от дефицита туалетной бумаги. Нехватка гигиенической бумаги стала ощущаться на фоне эпидемии коронавируса. Журналисты оставили пустыми восемь страниц и даже сделали на них специальные линии, чтобы листки было легче разрывать.

С заботой о читателях: австралийская газета напечатала дополнительные страницы, чтобы уберечь свою аудиторию от… дефицита туалетной бумаги. В стране иногда ощущается нехватка этого важного товара.

На фоне связанной с эпидемией коронавируса паники его быстро раскупают, поэтому газета оставила пустыми восемь страниц и даже сделала на них специальные линии для разреза, чтобы листки было легче разрывать.

Использовать такую бумагу журналисты посоветовали в случае крайней необходимости. Этот выпуск газеты стал очень популярен.

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.