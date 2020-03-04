112: соседи заставили здоровую украинку уехать на карантин

Жители западноукраинского города Черновцы потребовали отправить на карантин женщину, у супруга которой обнаружили коронавирус. Как пишет «112 Украина», соседи вышли протестовать и угрожали перекрыть дорогу. Несмотря на то что женщина оказалась здорова, она предпочла поехать в медучреждение.

В украинском городе Черновцы жену больного коронавирусом гражданина отправили на карантин. Как пишет «112 Украина», этого потребовали её соседи, которые протестовали и угрожали перекрыть дорогу.

Протестовать вышли около 15 жителей подъезда многоквартирного дома, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Их возмутило, что жену больного не изолировали от других жителей. Соседи потребовали госпитализировать женщину, иначе они пообещали перекрыть дорогу.

На встречу с возмущёнными людьми пришли мэр города, секретарь исполкома, медики и сотрудники полиции, но им не удалось успокоить людей. Через некоторое время женщина сама согласилась отправиться из своей квартиры, где находилась в самоизоляции, на карантин в медучреждение.

Как отмечает канал, женщину было трудно переубедить, поскольку она совершенно здорова и чувствует себя хорошо, а симптомы коронавируса не проявляются.