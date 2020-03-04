112 Украина Оригинал

112: соседи заставили здоровую украинку уехать на карантин

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жители западноукраинского города Черновцы потребовали отправить на карантин женщину, у супруга которой обнаружили коронавирус. Как пишет «112 Украина», соседи вышли протестовать и угрожали перекрыть дорогу. Несмотря на то что женщина оказалась здорова, она предпочла поехать в медучреждение.
112: соседи заставили здоровую украинку уехать на карантин
Reuters

В украинском городе Черновцы жену больного коронавирусом гражданина отправили на карантин. Как пишет «112 Украина», этого потребовали её соседи, которые протестовали и угрожали перекрыть дорогу.

Протестовать вышли около 15 жителей подъезда многоквартирного дома, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Их возмутило, что жену больного не изолировали от других жителей. Соседи потребовали госпитализировать женщину, иначе они пообещали перекрыть дорогу.

На встречу с возмущёнными людьми пришли мэр города, секретарь исполкома, медики и сотрудники полиции, но им не удалось успокоить людей. Через некоторое время  женщина сама согласилась отправиться из своей квартиры, где находилась в самоизоляции, на карантин в медучреждение.
 
Как отмечает канал, женщину было трудно переубедить, поскольку она совершенно здорова и чувствует себя хорошо, а симптомы коронавируса не проявляются.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
коронавирус медицина Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров