Mainichi: туалетной бумаги и риса хватит на всех — производители пытаются сбить ажиотаж в Японии

Из страха перед потенциальным дефицитом товаров, вызванным вспышкой коронавируса, японцы бросились скупать непортящиеся продукты питания вроде риса, лапши и консервов, а также запасаться туалетной бумагой и бумажными платками. Как сообщает Mainichi Shimbun, производители и владельцы торговых точек призывают потребителей к спокойствию и обещают, что перебоев с поставками не предвидится.
На фоне вспышки коронавируса в Японии возник ажиотажный спрос на туалетную бумагу, бумажные платочки, а также рис и лапшу, сообщает Mainichi Shimbun. По мнению издания, массово запасаться предметами первой необходимости японцы кинулись из-за дезинформации. И теперь местные производители и поставщики призывают всех к спокойствию и заверяют потребителей, что товаров на всех хватит.
Как отмечает газета, планируя выживать в кризис здравоохранения, по всей стране японцы в первую очередь скупают рис, макаронные изделия, консервы, заморозку и прочие непортящиеся продукты, а также ферментированные соевые бобы натто.
Так, в выходные 29 февраля — 1 марта уже перед открытием у одного из токийских супермаркетов выстраивалась очередь в 20 и более человек. В оба дня бумажная продукция вроде туалетной бумаги и салфеток, разлеталась за пять минут, и многие интересовались, когда будут новые поставки, утверждает Mainichi Shimbun. Во всех магазинчиках и аптеках на самой длинной торговой улице Японии, расположенной в городе Осака, туалетная бумага тоже раскуплена.
Владельцы торговых точек вынуждены даже развешивать специальные знаки, увещевающие встревоженных покупателей о том, что «слухи о нехватке бумажной продукции — ложь», или напоминающие, что «производители делают много» туалетной бумаги. По словам руководителя одного из супермаркетов, все производители заверяют, что поставки будут приходить, как обычно.
Профессор Университета Досися и специалист по психологии риска Казуя Накаяти объясняет: «Люди где-то слышат, что какой-то товар начнёт заканчиваться в продаже, идут и покупают его впрок, из-за чего запасы действительно начинают кончаться и исчезают с полок магазинов. Другие это видят и пытаются скупить всё, что осталось. Отсюда и получается такой социальный феномен». Эксперт отмечает, что обычно люди массово запасаются дешёвыми и непортящимися товарами.
Объединение домашней бумажной промышленности Японии просит покупателей сохранять спокойствие и настаивает, что, несмотря на временный дефицит в некоторых регионах, в скором времени новые поставки решат проблему.
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