SRF: важный прорыв — швейцарские учёные создали синтетический клон коронавируса

Швейцарские учёные из Бернского университета смогли создать синтетический клон коронавируса, сообщает SRF. Теперь его можно будет целенаправленно изменять, убирая гены и наблюдая за тем, как это отражается на его способности размножаться. Таким образом удастся найти уязвимость вируса, объясняют исследователи.

Почти никто этого не знает, но коронавирус попал в Швейцарию ещё три недели назад, но не в теле заражённого пациента, а в качестве замороженного образца, который поступил в лабораторию повышенной степени защиты вблизи Берна. Нашим коллегам из журнала о здоровье Puls предоставили уникальную возможность посмотреть на рабочий процесс. Они вели видеосъёмку там, где камеры обычно запрещены.

Пара шлюзов, одежду пришлось сменить несколько раз, и всё это под бдительным наблюдением — попасть в центр лаборатории, где сегодня исследуется настоящий вирус, непросто. Приблизительно три недели назад исследователь коронавируса Фолькер Тиль получил образцы настоящего вируса. За несколько дней он и его команда смогли добиться первого прорыва. Они создали синтетический клон коронавируса.

ФОЛЬКЕР ТИЛЬ, вирусолог из Бернского университета: Это означает, что теперь мы сможем целенаправленно изменять вирус. Мы можем, к примеру, убрать ген и посмотреть, отразится ли это негативно на способности вируса к размножению. Таким образом мы сможем узнать, какую функцию играют отдельные гены в размножении вируса.

Во всём мире высоко оценили достижение вирусолога. Теперь с помощью этого метода и другие лаборатории смогут быстрее вести важные исследования.

ФОЛЬКЕР ТИЛЬ: Следующий шаг — мы попытаемся провести реальные эксперименты. Испытаем антивирусные средства. Главным образом мы заинтересованы в том, чтобы разобраться в генах вируса, понять, что они делают, и соответственно найти его уязвимость.

Благодаря синтетическому клону коронавируса всемирная разработка вакцин или активных веществ существенно ускорится.

Дата выхода в эфир 02 марта 2020 года.