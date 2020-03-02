NYT: миллионы американцев встретят коронавирус на рабочем месте — из-за отсутствия больничных

Отсутствие равного доступа американцев к медицинской страховке и больничному, а также разница в доходах не позволит США бороться с распространением коронавируса, как это делают в других развитых странах, пишет The New York Times. Ожидается, что в наиболее уязвимом положении окажутся работники сферы услуг и низкооплачиваемые специалисты.

В случае болезни уходите на больничный, обратитесь к врачу, пользуйтесь отдельной ванной, готовьтесь к закрытию школ и работайте из дома — с такими рекомендациями выступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США в целях замедления распространения коронавируса в стране, пишет The New York Times.

Тем не менее, как отмечает издание, далеко не все американцы сумеют следовать данным рекомендациям, так как доступны они преимущественно людям с высокими доходами. При этом работникам сферы услуг, в том числе представителям розничной торговли и рынка краткосрочных контрактов, а также сотрудникам ресторанов и школ значительно реже предоставляются оплачиваемые больничные дни, возможность работать удалённо или медицинская страховка от работодателя.

Подобное неравенство, как полагают эксперты, может осложнить сдерживание коронавируса в США по сравнению с другими странами с высоким доходом. Ожидается, что скорость распространения заболевания в определённой среде будет зависеть от заработной платы, образования и расы вращающихся в ней людей.

Наибольшее неравенство между специалистами в Соединённых Штатах существует в сфере здравоохранения. Так, около 27,5 млн американцев не имеют медицинской страховки. По мнению The New York Times, это снижает вероятность того, что даже в случае появления симптомов вируса они обратятся за медицинской помощью.

Кроме того, работники имеют неравный доступ к удалённой работе. По данным Министерства труда, такая возможность доступна всего 29% американцев, в основном речь идёт о специалистах с хорошим образованием и доходом. В частности, лишь 12% специалистов без высшего образования работают из дома.

Также, по данным ведомства, четверть работающих американцев не могут взять оплачиваемый больничный. Лишь 60% представителей сферы обслуживания, то есть американцев, чья работа напрямую связана с едой и общением с людьми, могут взять отпуск по болезни.

Более того, The New York Times отмечает, что сама американская культура поощряет работающих граждан «работать любой ценой». Так, в среднем за один месяц каждый десятый сотрудник, имеющий право на больничный, заявлял, что по состоянию здоровья должен был взять его, однако оставался работать. Основными причинами для этого были большое количество работы, боязнь негативных последствий или неспособность позволить себе выходной.