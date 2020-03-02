Stern: Трамп винит в обвале бирж кого угодно, но только не свой провал в здравоохранении

Американские биржи обрушились, однако президент Трамп винит в этом демократов, центробанк и несколько крупных компаний — кого угодно, но только не коронавирус, пишет немецкий журнал Stern. Между тем, именно из-за политики Трампа США оказались совершенно не подготовлены к эпидемии. Пока что это не похоже на хорошее управление в кризисной ситуации, отмечает корреспондент издания.

США были подготовлены наилучшим образом: президент Обама создал команду для борьбы с эпидемиями в Национальном совете безопасности, пишет американский корреспондент немецкого журнала Stern Ян Кристоф Вихманн. В ответственном министерстве было достаточно экспертов. Бюджет системы здравоохранения не знал недостатков.

Но потом, два года назад, Белый дом решил, что эксперты больше не нужны, бюджет был сокращён, и всё это привело к масштабному кризису команды, ответственной за здравоохранение. Теперь критики говорят, что это была большая ошибка.

Ошибка? По мнению журналиста издания, президенту Трампу не нравится слышать этот вопрос. Он считает, что США продолжают оставаться номером один в этой сфере. Он не раскаивается в предпринятых сокращениях. Экспертов и финансовые средства в любой момент можно восстановить.

Сами эксперты, однако, оценивают ситуацию иначе. Они годами предостерегали, что США плохо подготовлены к эпидемии. По словам руководителя Центра Джона Хопкинса, пожарную службу организуют, не дожидаясь, пока начнётся пожар. Власти недооценивают, сколько времени и средств необходимо для развития системы по урегулированию кризисов.

Трампу не нравятся учреждения в Вашингтоне, пишет немецкий журнал. Он боится заговора властей и своего рода теневого правительства, которое будет ему мешать. Его нынешний проект бюджета предусматривает резкое сокращение средств на здравоохранение. Для него многие ведомства чересчур раздуты, а отчасти даже излишни. Он мыслит, в первую очередь, в цифрах. В Италии больше случаев заражения, чем в США, в Южной Корее и тоже больше, в Китае — тем более. В США всё хорошо. Сейчас они как раз сокращают число заражений, оно снизилось с 14 до 5, может, дойдёт и до 0. Возможно, будет хуже, но, может быть, и нет — время покажет.

Глядя на президента США на пресс-конференции остаётся только задаваться вопросом, кто вообще его информирует, подчёркивает Stern. Что ему известно? Почему он допускает такие колебания в том, что касается безопасности и уверенности — во времена, когда населению нужно чёткое руководство?

Трамп мыслит цифрами. В первую очередь, его интересуют рынки акций и уровень безработицы, он мечтает о лучших экономических показателях за последние 50 лет. Однако в итоге США переживают «худший крах на бирже с финансового кризиса 2008 года», пишет немецкий журнал.

Конференции отменяются, офисы закрываются, ряд крупных компаний объявил о том, что вирус повредит прибыли за 2020 год, — в том числе, крупная фармацевтическая фирма Pfizer, авиалинии United Airlines, пивоваренный завод Anheuser-Busch Inbev, Google и Mastercard.

Однако по версии Трампа, во всём виноваты демократы, подчёркивает Stern. На конференции по поводу коронавируса он заявил, что инвесторы испугались победы демократов. А ещё во всём виноват Boeing, забастовка на General Motors и, в первую очередь, американский центробанк, который не понизил процентную ставку.

Тем временем, правительство Трампа назначило уже третьего руководителя в борьбе с кризисом здравоохранения. Сначала был бывший менеджер в фармацевтической сфере министр здравоохранения Алекс Азар, затем вице-президент Майк Пенс, что стало сюрпризом для министра здравоохранения. Теперь вступила борец с ВИЧ Дебора Бёркс, которая теперь координирует ситуацию с коронавирусом. Пока что всё это не похоже на хорошую координацию, отмечает автор статьи.

В год выборов это может иметь последствия для Трампа. Демократы нападают на него с самого появления коронавируса. Команда Джо Байдена критикует тот факт, что правительство начинает всё с нуля. Урегулирование кризисов не подоспеет, как такси. Нельзя заниматься проблемой по два часа в день. Берни Сандерс критикует евангельского христианина вице-президента Пенса за то, что тот якобы предпочитает «отмолиться» ото всех кризисов, как делал в прошлом в качестве губернатора штата Индиана. С этим, впрочем, можно поспорить, признаёт немецкий журналист. Однако, действительно, есть основания полагать, что при вспышке распространения ВИЧ в Индиане Пенс начал принимать меры слишком поздно.

В любом случае, коронавирус пробрался в предвыборную борьбу, и сейчас Трампу впервые на посту приходится иметь дело с настоящим преодолением кризисной ситуации. До сих пор он ещё не сталкивался ни с одним крупным кризисом. Вопрос в том, насколько он хорош в качестве кризис-менеджера, отмечает немецкий журнал.

О том, насколько непрофессиональными были действия правительства, теперь сообщил разоблачитель. Команда государственных экспертов по здравоохранению приближалась к эвакуированным из Азии в Калифорнию американцам без защитных костюмов и потом совершала перелёт регулярным рейсом. Для Трампа эта история — лишь пример заговора теневого правительства, для демократов — пример некомпетентности, заключает Stern.