Washington Post: разоблачившая халатность Минздрава США сотрудница заявила о преследовании

Высокопоставленная служащая Министерства здравоохранения и социальных служб США обвинила ведомство в том, что посланные для встречи вернувшихся из Ухани американцев сотрудники не имели должной подготовки и экипировки, пишет The Washington Post. В обвинении отмечается, что персонал подвергся риску заразиться коронавирусом и передать его другим, поскольку вступал в прямой контакт с пассажирами.

Министерство здравоохранения и социальных служб США послало более дюжины своих сотрудников для принятия первых американцев, эвакуированных из города Ухань, эпицентра эпидемии коронавируса, сообщает The Washington Post: согласно жалобе анонимной высокопоставленной служащей министерства, работники не получили необходимого обучения по контролю над инфекцией, а также не имели защитной экипировки.

На данный момент анонимная служащая ищет судебной защиты, утверждая, что после высказывания опасений за безопасность работников министерства её неправомерно перевели на другую должность с перспективой увольнения в случае отказа. Адвокаты служащей заявляют, что их подопечная обладает многолетним стажем, получала награды от руководства и имела высочайшие оценки своей работы.

The Washington Post информирует, что жалоба была подана в офис спецпрокурора в минувшую среду. Помимо прочего, в ней говорится о том, что работники Министерства здравоохранения подвергались риску заразиться коронавирусом, поскольку вступали в прямой контакт с вернувшимися из Ухани пассажирами, не имя должной подготовки и экипировки.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Кэтлин Оукли, ведомство серьёзно рассматривает подобные жалобы, однако на данный момент прокомментировать ситуацию не может. Издание пишет, ссылаясь на анонимный источник, что ещё несколько сотрудников министерства возражали против отправки персонала для встречи вернувшихся из Китая. Как сообщает The Washington Post, встреча проходила в два этапа: с 28 по 31 января и со 2 по 7 февраля. В ходе каждой из встреч прибывало по 200 граждан США, вернувшихся из Ухани.

Один из авдокатов обвинительницы отметил, что принимавшим участие во встрече работникам позволили покинуть карантин, что могло создать риск передачи инфекции другим людям. Что касается министра здравоохранения США Алекса Азара, то он подтвердил факт отправки сотрудников ведомства, однако заявил, что не считает, что какие-то протоколы безопасности были нарушены.

Впрочем, адвокат обвинительницы заявил о том, что миссия по встрече вернувшихся из Ухани граждан США была «всеохватной»: таким образом, Министерство здравоохранения нарушило протокол, согласно которому лишь определённые типы сотрудников могут реагировать на чрезвычайные обстоятельства. Кроме того, некоторые из участников миссии выразили беспокойство по поводу отсутствия защитной экипировки, однако их слова были проигнорированы.