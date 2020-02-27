NYT: Трамп поручил Пенсу сдержать распространение коронавируса в США

Популярное
-
Handelsblatt: глава бундестага нашёл «виновников» в истощении западного общества изобилия Handelsblatt
-
CNN: перегнули палку — у США нет доказательств «вмешательства» России на стороне Трампа CNN
-
Causeur: «белый рыцарь» Макрон повсюду видит русских Causeur
-
Svenska Dagbladet: Путин в восторге от успехов Сандерса — они раскалывают США Svenska Dagbladet
-
Daily Sabah: избежать нового миграционного кризиса в Турции можно через «расчленение» Сирии Daily Sabah
-
Welt: «Защитник Европы» выдвинулся к границе с Россией в «неподходящий момент» Welt (TV)
-
Atlantic Sentinel: Макрону стоит сменить идеализм на прагматичное отношение к России Atlantic Sentinel
-
Le Monde: в отношении к ЛГБТ Восточная Европа берёт пример с Москвы, а не с Запада Le Monde
INFOX.SG
-
Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
-
Туктамышева заявила, что рассталась с фигуристом Лазукиным
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что рассталась с Андреем Лазукиным, с которым они вместе тренировались в группе тренера Алексея Мишина и несколько лет состояли в романтических отношениях.
-
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества. Об этом сообщает российское генконсульство.
-
Хачанов обратился к Шараповой после завершения её карьеры
Российский теннисист Карен Хачанов обратился к завершившей спортивную карьеру Марии Шараповой.
-
Число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 1766
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Южной Корее достигло 1766.
-
Курс евро превысил 72 рубля
Курс евро в ходе торгов в четверг, 27 февраля, поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Источник: сирийские войска отразили атаки боевиков на Саракиб в Идлибе
Информация о захвате боевиками города Саракиб в сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности, передаёт ТАСС со ссылкой на военный источник.
-
МИД России заявил об отказе США от встречи юристов по СНВ-III
Соединённые Штаты отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.
-
Малкин вышел на 67-е место по очкам в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси
Специалисты российских банков рассказали о новой мошеннической схеме, получившей условное название «такси от банка».
-
В Липецке возбудили дело после убийства ребёнка
Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка и ранения двух человек.
-
Промоутер боксёра Фьюри готов заплатить Уайлдеру за отказ от реванша
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что готов заплатить американцу Деонтею Уайлдеру за отказ от реванша с его клиентом.
-
Источник: экс-футболист Дель Пьеро не получил российскую визу из-за коронавируса в Италии
Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в своей стране из-за эпидемии коронавируса.
-
ФАС проследит за ценами на авиабилеты в связи с ситуацией с COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена мониторить цены на авиабилеты в связи с ограничением авиасообщения с рядом стран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Эксперт прокомментировал изменения проекта нового КоАП
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя министра юстиции России Дениса Новака о том, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения не соответствует запросам общества и проект будет пересмотрен.
-
Опрос: 88% россиян планируют есть блины на Масленичной неделе
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян планируют на Масленичной неделе есть блины.
-
РБК: CША, Британия и Турция резко нарастили закупку нефти в России
США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
-
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Анапе
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Анапе в четверг, 27 февраля.
-
Эксперты подсчитали возможные убытки авиакомпаний в случае ограничения полётов в Италию
Российские авиакомпании могут потерять около 3 млрд рублей в случае ограничения сообщения с Италией в связи с распространением коронавируса.
-
Роскачество проверило муку для блинов
Специалисты Роскачества проверили 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов («мука блинная») российского производства.
-
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
-
В Томске рассказали о ситуации с расселением аварийного жилья
Замгубернатора Томской области Евгений Паршуто рассказал о ситуации с финансированием программы по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта.
-
Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с «Лионом» впервые не смог отметиться голом в 2020 году.
-
Профессора Сергея Доренского похоронят на Введенском кладбище Москвы
Прощание с профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Сергеем Доренским пройдёт 28 февраля в фойе Большого зала консерватории.
-
Фигуристка Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать профессиональную спортивную карьеру.
-
Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 474
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 474.
-
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола установил рекорд ЛЧ по количеству побед в плей-офф
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд по количеству побед в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
-
Жена Ярошенко рассказала об ухудшении состояния здоровья мужа
Жена осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко Виктория заявила, что её муж испытывает проблемы с ногой из-за артрита, однако медики в тюрьме отказали ему в помощи.
-
Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде
Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев попал в аварию, его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) c американцем Джамаллом Эммерсом отменён.
-
Ростуризм призвал остановить продажи туров в ряд стран из-за COVID-19
Федеральное агентство по туризму России рекомендовало приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Шарапова призналась, что задумалась о будущем после гибели баскетболиста Брайанта
Объявившая о завершении карьеры российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что задумалась о своём будущем после гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.
-
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
В Калининградской области прокуратура обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера.
-
Павлова поблагодарила болельщиков после победы в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Российская биатлонистка Евгения Павлова поблагодарила болельщиков после завоевания золотой медали в суперспринте на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
-
Объявлен состав сборной России по биатлону на сингл-микст и смешанную эстафету на ЧЕ
Стал известен состав сборной России на сингл-микст и командную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
-
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил в эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Рамос повторил рекорд по удалениям в Лиге чемпионов
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос повторил рекорд по количеству красных карточек в футбольной Лиге чемпионов.
-
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
-
«Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Раненная школьником в Ульяновске учительница находится в реанимации
Учительница, на которую с ножом напал школьник в Ульяновске, находится в реанимации.
-
Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось провести 900 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
В комитет Госдумы внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
-
В Омске обвиняемая в убийстве дочери из-за крошек не признала вину
Жительница Омска, обвиняемая в убийстве двухлетней дочери из-за хлебных крошек, отказалась признавать вину и вновь заявила, что преступление совершил её сожитель, который уже умер.
-
Forbes: Шарапова — самый высокооплачиваемый российский спортсмен десятилетия
Теннисистка Мария Шарапова, накануне объявившая о завершении карьеры, признана самым высокооплачиваемым российским спортсменом десятилетия по версии журнала Forbes.
-
В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Двух работников завода «Прогресс» в Кузбассе обвинили в хищениях
В СУ СК по Кемеровской области заявили, что двое руководящих работников завода «Прогресс» в Кемерове обвиняются в хищениях денег в особо крупных размерах и их легализации.
-
Хоккеист Наместников дебютировал за «Колорадо»
Российский нападающий Владислав Наместников провёл первый матч за «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Элисте после хлопка газа в девятиэтажном доме.
-
Пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона состоится 6 марта
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал пресс-конференцию, посвящённую титульному поединку действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
-
Малкин провёл 900-й матч в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл свой 900-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).