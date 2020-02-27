NYT: Трамп поручил Пенсу сдержать распространение коронавируса в США

Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс взял под свой контроль правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса в Америке. Глава Белого дома также попытался преуменьшить потенциальную угрозу вспышки заболевания в стране, несмотря на предостережения экспертов, пишет The New York Times.

Дональд Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу курировать правительственные меры против коронавируса. При этом глава Белого дома неоднократно пытался преуменьшить угрозу эпидемии внутри США, пишет The New York Times.

Заявление президента прозвучало после того, как парламент выразил недовольство тем, что администрация реагирует на кризисную ситуацию слишком медленно. Особенно на фоне поступающих в последние дни противоречивых сведений о вирусе, который унёс жизни почти 3 тыс. человек, отмечает издание.

«Риск для американского народа остаётся очень низким, — заверил собравшихся журналистов Трамп. — Самые великолепные эксперты, которые есть в мире, находятся в нашей стране прямо сейчас».

Несколько представителей здравоохранения, присутствовавших на пресс-конференции, поддержали оптимистический настрой главы государства. В то же время они предложили более трезвую оценку существующей угрозе.

Главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Энн Шухат предупредила, что число заражений будет увеличиваться. «Наша энергичная стратегия сдерживания здесь, в Соединённых Штатах, работает, благодаря чему уровень случаев заболевания пока остаётся низким. Тем не менее мы ожидаем их рост. Траектория того, что мы будем наблюдать в грядущие недели и месяцы, очень неясная», — заявила она, стоя рядом с президентом.

Позже Трамп оспорил оценку, данную Шухат. Он заявил, что не считает рост заболевания «неизбежным». Президент добавил, что рассматривает возможность ввести ограничения на сообщение с другими поражёнными вирусом странами, в том числе Италией и Южной Кореей, так как, по его мнению, эта мера в отношении Китая помогла ограничить распространение заболевания.

Но буквально несколько минут спустя CDC подтвердили новый случай заражения в Калифорнии. При этом, насколько известно, носитель не путешествовал в страны, охваченные коронавирусом, и не контактировал с другими заражёнными. Это даёт основания считать, что болезнь распространяется неизвестными способами, обращает внимание The New York Times.

Эксперты в области здравоохранения подвергли сомнению решение CDC проводить тест на заболевание только среди людей, которые путешествовали в Китай или вступали в контакт с кем-то, кто его посещал. Другие государства проводят более широкую проверку людей, прибывающих из других стран, где коронавирус набирает обороты, — Италии, Ирана и Южной Кореи.

«Мы проверяем всех, кого нужно проверить, — настаивал Трамп. — И мы сталкиваемся с очень маленькой проблемой, очень маленькой проблемой».

Между тем накануне директор Национального центра по иммунопрофилактике и надзору за респираторными инфекциями, структурно входящего в CDC, Нэнси Мессоннье заявила репортёрам, что начало эпидемии коронавируса в США — это лишь вопрос времени. По её словам, больницы и школы уже должны начать подготовку к вспышке заболевания.

На пресс-конференции Трамп попытался смягчить эти опасения. Он сослался на исследование Университета Джонса Хопкинса, в котором утверждается, что США являются самой подготовленной страной в мире для борьбы с вирусом.

Президент неоднократно повторял, что новый вирус, как грипп, пойдёт на убыль, когда погода станет более тёплой и влажной. Но чиновники предупреждают, что о вирусе и его возможном поведении известно очень мало.

Назначение Пенса ответственным за борьбу с коронавирусом также подверглось ожесточённой критике со стороны демократов. Не помогло даже то, что вице-президент пообещал убедиться в том, что «все ресурсы американского правительства» будут использованы для защиты граждан от заболевания.

Национальный комитет Демократической партии напомнил, что во время службы губернатором штата Индиана Пенса обвиняли в том, что он усугубил ситуацию с распространением СПИДа в регионе. Политик отверг практику раздачи бесплатных шприцов на том основании, что она могла привести к увеличению числа наркоманов, подчёркивает The New York Times.