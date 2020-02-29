Bild: из-за коронавируса саммит ЕС могут провести по видеосвязи

В случае дальнейшего распространения коронавируса в европейских странах, ЕС необходимо организовать саммит для координации кризиса на высшем уровне, пишет Bild, ссылаясь на слова депутата Европарламента Петера Лизе. Лизе также предложил, что этот саммит следует впервые в истории провести в формате видеконференции. Отмечается, что Лизе и лидер европейской народной партии Манфред Вебер подвергали ЕС критике за недостаточно активное вмешательство в ситуацию с распространением коронавируса.
Депутат Европарламента Петер Лизе считает, что из-за коронавируса возникает вероятность организации первого в истории саммита ЕС, проведённого по видеосвязи, пишет Bild. По словам Лизе, Еврокомиссия уже проводит видеоконференции с экспертами: впрочем, решение о характере проведения саммита, в любом случае, будут принимать не в Брюсселе, а на уровне национальных государств.
Лизе считает, что в случае резкого роста случаев заболевания коронавирусом возникнет необходимость координации деятельности европейских государств на высшем уровне. При этом соответствующий внеочередной саммит стран ЕС следует провести не в Брюсселе, а в формате видеоконференции.
Как сообщает издание, Лизе и лидер европейской народной партии Манфред Вебер написали официальное письмо председателю Европарламента Давиду Сассоли: в нём они призвали выдвинуть коронавирус на первый план повестки европейского законодательного органа. Отмечается, что в письме содержится критика не самой активной роли институтов ЕС относительно вирусного кризиса. Bild пишет, что евродепутаты должны решить вопрос и собственной безопасности: согласно информации из итальянских медиа, запланированное на 9 марта заседание Европарламента в Страсбурге может быть отменено в случае новых вспышек коронавируса в Европе.
Между тем, Италия попросила у своих европейских партнёров помощи в обеспечении защитными масками, информирует издание. Одновременно с этим идёт обсуждение возможной общей закупки средств защиты от вируса: министры здравоохранения из 27 стран ЕС проводили совместную встречу ещё 13 февраля.
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