Le Figaro: коронавирус грозит стать предвестником мирового финансового кризиса

Эпидемия коронавируса возобновила утихшую было дискуссию о грядущем мировом финансовом кризисе, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, замедление темпов промышленного производства в Китае неизбежно повлечёт за собой мировой производственный кризис, масштабы которого ещё предстоит оценить.

Банкротство банков, напряжённость в вопросах государственных долгов, взрыв «пузыря» на жилищном рынке — в последние 18 месяцев в экономических кругах строилось немало догадок о том, что послужит толчком к следующему финансовому кризису, пишет Le Figaro. Однако до недавнего времени подобные мрачные предсказания не сбывались, а экономика США и Европы лишь немного замедляла свой рост, подтверждая теорию о конце эпохи экономических циклов и грядущей длительной стагнации.

Эпидемия коронавируса возобновила дебаты на эту тему: есть вероятность, что следующий экономический кризис, которого так страшатся и ждут, будет спровоцирован новой инфекцией. По убеждению издания, всё будет зависеть от развития эпидемии и реакции правительств в ближайшие недели. Если случай Сингапура, сумевшего в течение нескольких дней минимизировать риски, внушает оптимизм, то развитие эпидемии в Европе — не слишком, добавляет газета. В любом случае, мировая экономика должна столкнуться с беспрецедентным кризисом производства, уверяет Le Figaro.

Хотя данных для оценки общего воздействия карантинных мер на производственные мощности компаний по-прежнему не хватает, предупреждения со стороны IT-корпораций, автопроизводителей или авиакомпаний дают некоторое представление о серьёзности ситуации. Китайские фабрики по-прежнему в основном бездействуют. Несмотря на требования Пекина, им непросто заново запустить производство, поскольку существенная часть рабочих до сих пор не может покинуть места, в которые они отправились для встречи Нового года.

«Учитывая количество потерянных рабочих дней и задержки в запуске производства, не удивительно, если ежеквартальные темпы роста в Китае упадут примерно на два пункта во втором квартале», — прогнозируют экономисты франко-немецкого финансового концерна Oddo. Как поясняет газета, замедление темпов производства в Китае в итоге распространится на мировую экономику через клиентов китайских предприятий. По данным американского рейтингового агентства Dun & Bradstreet, прямых поставщиков в китайских регионах, сильнее всего пострадавших от коронавируса, имеет 51 тыс. иностранных корпораций, а сам Китай превратился в «фабрику всего мира»: за последние десять лет доля китайской прибавленной стоимости в общемировом спросе увеличилась с 9% до 25%. Сегодня от китайских производителей зависит текстильная, металлургическая, IT, электронная и химико-фармацевтическая отрасли планеты, отмечает издание.

Как поясняет газета, оценить влияние этих затруднений на рост мировой экономики сложно из-за недостатка исторических сведений о подобных производственных кризисах. Одним из ярчайших примеров такого рода затруднений был нефтяной кризис 1973 года. Прогнозируется, что влияние коронавируса на мировую экономику будет гораздо более скромным — по подсчётам МВФ, из-за эпидемии рост мировой экономики снизится на 0,1%, а по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, последствия вируса будут не более серьёзными, чем эффект эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако, как замечает Le Figarо, эти довольно оптимистичные прогнозы могут не сбыться в двух случаях. Во-первых, если к кризису производства в скором времени добавится спад предложения, что будет означать падение уровня потребления или покупательской способности. В некоторых отраслях, таких как отельный или ресторанный бизнес, это уже происходит. По словам министра экономики Франции Брюно Ле Мера, страна потеряла от 30% до 40% туристов.

«Если распространение вируса продолжится вплоть до превращения в пандемию, перспективы всех участников могут стать более мрачными», — предупреждает Le Figaro. Как замечает газета, хорошим показателем восприятия рисков в ближайшие дни странут финансовые рынки, которые до сих пор демонстрировали волнение, однако не поддавались панике.