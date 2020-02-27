Министр здравоохранения ФРГ: Германии грозит эпидемия коронавируса

Германия находится на пороге эпидемии коронавируса, сообщает Das Erste, ссылаясь на заявление министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. По его словам, в последних случаях заражения на территории Германии невозможно полностью проследить инфекционную цепочку. Однако Шпан призвал не поддаваться панике и высказался против отмены крупных мероприятий.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия находится на пороге эпидемии коронавируса, сообщает Das Erste. По словам Шпана, новые случаи заражения обладают иным качеством, поскольку инфекционную цепочку невозможно полностью восстановить.
«Я всё больше убеждаюсь в том, что эта эпидемия не обойдёт Германию», — приводит Das Erste слова министра. Шпан попросил региональных министров здравоохранения актуализировать свои планы на случай пандемии и при необходимости начать их реализацию. Кроме того, политик встретился с представителями сферы здравоохранения и обсудил с ними соответствующие меры.
Шпан подчеркнул, что следует избежать панической реакции: «Не стоит подозревать наличие коронавируса при любом покашливании. Вместе с этим я призываю всех обращаться к врачу, в случае если по прошествии 14 дней после поездки в страны, где появился вирус, у вас начались жар, кашель или проблемы с дыханием».
При этом министр высказался против идеи отмены массовых мероприятий, отмечает Das Erste. По мнению Шпана, пример Китая и Италии показывает, что такие меры не помогают сдержать распространение инфекции.
Между тем, количество заболевших в федеральной земле Баден-Вюртемберг выросло до четырёх, информирует Das Erste. При этом один из заразившихся не имел контактов с «нулевым пациентом». Кроме того, о ещё одном случае заболевания сообщили в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, и ещё о трёх в Северном Рейне — Вестфалии.
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