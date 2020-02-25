CNBC: коронавирус сорвал съёмки фильма «Миссия невыполнима — 7» в Италии

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Минск и Ижевск заключили соглашение о сотрудничестве
Минск и Ижевск заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России
На острове Тенерифе в одном из отелей, закрытом на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавирусной инфекции, находится супружеская пара из России. Об этом сообщили в российском посольстве в Испании.
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Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года
Объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $2 млн с начала года.
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В Калининградской области открылся Балтийский культурный форум
В Светлогорске открылся Балтийский культурный форум. В церемонии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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Специалисты готовятся к восстановлению газопровода в Пермском крае
Газоснабжение потребителей в Пермском крае не нарушено после аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в «Газпром трансгаз Чайковский».
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Ласицкене и Сидорова победили на чемпионате России по лёгкой атлетике в Москве
Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике.
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Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.
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Ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию
Фигуристки из группы Этери Тутберидзе заняли первое и второе места на первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст).
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Группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта
Французская группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта в рамках мирового турне.
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Мишустин проведёт встречу с премьер-министром Словакии
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт встречу со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини в среду, 26 февраля.
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В Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий
В Ставропольском крае планируют направить 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.
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Эксперт оценил стоимость элитного вина в России
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз оценил стоимость элитного вина в России.
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Теннисистка Кудерметова завершила выступление на турнире WTA в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила швейцарке Белинде Бенчич в матче второго круга турнира серии WTA в Дохе.
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Подполковник МВД рассказал о 22 квартирах своей семьи
Подполковник МВД Игорь Качкин, являющийся замглавы ГИБДД по Воронежской области, заявил, что имеет в собственном владении только комнату в общежитии и одну квартиру, в то время как остальная недвижимость принадлежит его родителям.
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Лев Лещенко оценил конкурс «Евровидение»
Певец Лев Лещенко оценил музыкальный конкурс «Евровидение».
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Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару.
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Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон»
Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переход своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».
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Стартовал первый этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья»
Стартовал первый межмуниципальный этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья» — «Гражданская активность».
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В Совфеде оценили предложение ужесточить наказание за насилие против учителя
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.
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В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
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Детский омбудсмен прокомментировал сообщения о попытке подростка убить ребёнка в Мурманской области
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган прокомментировал сообщения о попытке 15-летнего подростка из Кандалакши убить 11-летнего мальчика.
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Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил ситуацию на ипотечном рынке в России.
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Ковальчук признался, что с 13 лет мечтал сыграть в одном клубе с Овечкиным
Хоккеист Илья Ковальчук после своей первой тренировки в составе «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопрос, как давно он и Александр Овечкин обсуждали перспективу сыграть в одном клубе.
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В Башкирии наградили учительницу, спасавшую детей при нападении на школу
В Башкирии вручили ордена Шаймуратова жителям региона, проявившим мужество и героизм в критических ситуациях. Одну из наград получила учительница Екатерина Першина, которая спасала детей при нападении на школу в Стерлитамаке.
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Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 300
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.
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В Японии из-за коронавируса отложили проведение матчей футбольного чемпионата до 15 марта
Руководство Японской футбольной лиги объявило о переносе матчей второго, третьего и четвёртого туров национального чемпионата, которые должны были состояться в срок с 28 февраля по 15 марта.
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В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами
В Раменском районе Московской области произошло возгорание в ангаре с деревянными поддонами.
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Баскетболист Лиходей: в Польше не любят наших политиков, но не простых россиян
Баскетболист казанского УНИКСа Валерий Лиходей, в 2018—2019 годах выступавший в чемпионате Польши за «Анвил» из Влоцлавека, рассказал об отношении к россиянам в этой стране.
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Два взрыва произошло в Дамаске за день
В сирийской столице произошло два взрыва заминированных автомобилей за день, один человек погиб, ещё один пострадал.
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В Екатеринбурге экс-чиновника признали виновным в получении взятки
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего директора департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
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В Москве родственники умершего ветерана спустя несколько месяцев добились захоронения на кладбище
В Москве родственники скончавшейся труженицы тыла и ветерана Великой Отечественной войны Юлии Фокиной наконец добились права её похоронить — это произошло лишь через несколько месяцев после смерти женщины. О том, что проблема решена, RT сообщила внучка ветерана Марина Фокина.
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
На Украине предложили разрешить депутатам парламента выступать на русском языке, такой законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
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В Россотрудничестве рассказали о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию
Начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов рассказал о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию.
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Матчи чемпионата Италии по баскетболу будут отменены из-за коронавируса
Итальянская федерация баскетбола готовится объявить о приостановке чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса.
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В Госдуме прокомментировали слова Помпео о «подрыве» усилий по Сирии
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию, Сирию и Иран в подрыве урегулирования в САР.
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В результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка
В результате ДТП в Агаповском районе погибли двое взрослых и пятилетняя девочка, заявили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
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Эксперт оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами
Доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.
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В Подмосковье завели дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме
В Дмитрове завели уголовное дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме.
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Благотворительные проекты из Казани получат гранты на 28 млн рублей
Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали, в частности, 18 благотворительных проектов из Казани. Они получат около 28 млн рублей.
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Самарская область стала лидером рейтинга регионов по уровню государственно-частного партнёрства
Самарская область стала лидером рейтинга российских регионов по уровню государственно-частного партнёрства.
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Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $195 млн в 2019 году
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос до $195 млн в 2019 году.
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Открыт набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия
Начался набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия.
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Бывший генпрокурор России Степанков прокомментировал сообщение о смерти Язова
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
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Зеленский пообещал не закрывать шахты до трудоустройства горняков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна украинская шахта не должна быть закрыта, пока работающие там шахтёры не будут трудоустроены на новые места.
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Якубович стал участником проекта «Дорога памяти»
Телеведущий Леонид Якубович стал участником проекта Минобороны «Дорога памяти» и рассказал об участии своего деда в Великой Отечественной войне.
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В Совфеде прокомментировали ситуацию с антироссийскими санкциями США
Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал сообщения о том, что демократы намереваются направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые санкции в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.
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В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Дмитрия Язова
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
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В Тульской области завели дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме
В Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.
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Харрисон Форд рассказал о фильме «Зов предков»
Актёр Харрисон Форд рассказал о фильме «Зов предков» — экранизации одноимённой повести Джека Лондона.