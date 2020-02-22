24 Horas о коронавирусе в Италии: первая жертва и 50 тысяч человек в «изоляции»

78-летний итальянец стал первой жертвой коронавируса в своей стране. Итальянские власти подтверждают, что коронавирусом на данный момент заражены 17 человек, и ещё за 250 ведётся наблюдение, чтобы выяснить, не подхватили ли они эту болезнь.

Жители десяти* населённых пунктов на севере Италии, в которых проживает 50 тыс. человек, вынуждены оставаться дома.

Согласно последним данным из Китая, от коронавируса умерли 2345 человек, а количество заражённых составляет 76288 человек.

Погибший Адриано Тревисан был одним из двух заразившихся в области Венеция. Он умер вечером в пятницу в больнице, куда поступил несколько дней назад, поскольку из-за тяжёлого состояния пациента не было возможности перевести его в другой центр. Именно так объяснил ситуацию глава области Лука Дзайя.

Итальянские власти подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом. Ещё 250 человек все ещё находиться под наблюдением. Большая часть из них — медсёстры, врачи и люди, которые контактировали с заражёнными.

Первым официальных случаем (заражения. — ИноТВ) стал 33-летний мужчина, который, по версии властей, мог заразиться коронавирусом после ужина с другом. Последний ранее вернулся из Китая, но его обследование на вирус дало отрицательный результат.

Однако, как указывают эксперты, существует возможность, что на момент обследования присутствие коронавируса в теле человека, вернувшегося из Китая, было незначительным, но он при этом заразил своего друга во время ужина.

Вторым пациентом стала жена вот этого мужчины, находящаяся на восьмом месяце беременности. Власти Ломбардии в качестве меры предосторожности попросили жителей девяти* коммун не выходить из дома и распорядились о закрытии школ, ресторанов, спортивных объектов. Эта мера затронула 50 тысяч человек, которые временно оказались в изоляции до тех пор, пока власти не разрешат вернуться к нормальной жизни.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2020 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)