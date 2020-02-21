Нехватка медицинских масок, игрушек и чеснока: Daily Mail рассказала о неожиданных последствиях коронавируса для Британии

Эпидемия коронавируса уже привела к целому ряду неожиданных последствий, пишет Daily Mail. К примеру, британские дантисты столкнулись с недостатком масок для лица, а из-за ажиотажного спроса на чеснок в Китае его нехватка теперь ощущается во всём мире. Кроме того, вирус отражается на целом ряде производств, зависящих от Китая, в их числе производители одежды, автоконцерны и производители игрушек.

Воздействие коронавируса только начинает ощущаться, пишет Daily Mail. Издание выделило несколько неожиданных последствий эпидемии.

К примеру, из-за ажиотажного спроса на маски для лица с нехваткой данного товара могут столкнуться британские зубные врачи. Отмечается, что, если в ближайшее время ситуация не исправится, дантистам придётся сократить часы приёма.

Эффект коронавируса на себе также почувствовали и производители строительного оборудования, пишет Daily Mail. На этой неделе ввиду перебоев с поставками запчастей из Китая были сокращены рабочие часы в концерне JCB. Фирма была временно переведена с 39-часовой рабочей недели на 34-часовую. По словам представителей JCB, компания будет выпускать меньшее количество продукции, но не сократит штат сотрудников, поскольку ожидает стабилизации ситуации.

Кроме того, коронавирус ударил по сфере предметов роскоши, учитывая, что треть таких товаров покупается гражданами Китая, пишет издание. В начале недели акции алмазодобывающей компании Petra Diamonds упали на 20 процентов. В зоне риска также фирма-производитель часов Swatch, и компания Burberry, выпускающая дорогие аксессуары.

Чеснок не поможет против коронавируса, однако китайцев это не останавливает, пишет Daily Mail: они резко увеличили его потребление, что привело к нехватке продукта в остальном мире. Эпидемия также бьёт по сфере видеоигр и игрушек: более 80% всех игрушек в Великобритании произведены в КНР. Целый ряд представителей индустрии заявили о сокращении производства и падении прибылей.

Упадок производства наблюдается также и в автомобильной индустрии: представители фирмы Jaguar Land Rover заявили о нехватке запчастей из Китая. Ранее компания Nissan временно остановила работы на своём заводе в Японии, а фирма Fiat — на заводе в Сербии. Аналитики швейцарского банка UBS считают, что продажи автомобилей в феврале в Китае сократятся на 50 процентов, что сильно ударит по таким компаниям, как Volkswagen, BMW и Daimler.

Ещё одной проблемой, косвенно связанной с коронавирусом, может стать заказ свадебного платья, отмечает Daily Mail. Причина состоит в том, что Китай является основным поставщиком необходимых для платьев материалов. Кроме того, производители одежды также могут пострадать от недостатка застёжек, значительная часть которых изготавливается в КНР.