Independent: коронавирус оставит поклонников Apple без айфонов

03:00 Фигуристка Сотникова рассказала о своём состоянии после операции Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о своём состоянии здоровья после перенесённой операции.

03:00 В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

03:00 Тутберидзе рассказала, почему не хочет общаться со СМИ Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему предпочитает не общаться со СМИ.

03:00 В НАТО прокомментировали обострение ситуации в Донбассе Обострение ситуации в Донбассе подрывает реализацию Минских соглашений и усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил представитель НАТО.

03:00 Клебо о словах Большунова: он сейчас раздражён и зол Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал столкновение между своим соотечественником Сименом Крюгером и россиянином Александром Большуновым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

03:00 На Украине просят предоставить данные о задержанных в Крыму подростках Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить данные по делу о задержании в Крыму за подготовку терактов двух подростков.

03:00 В Ленобласти завели дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери В Ленинградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении 14-летней дочери.

03:00 Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не выступит в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.

03:00 Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой» Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».

03:00 В Калужской области рассказали о проверке после нападения стаи собак на ребёнка В калужском региональном управлении Следственного комитета рассказали о проверке после нападения стаи собак на девочку в посёлке Воротынск.

03:00 Эксперт оценила внесение Вольфганга Ишингера в базу «Миротворец» Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала внесение председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в украинскую базу «Миротворец».

03:00 В Госдуме оценили возможный запрет на отключение услуг ЖКХ должникам Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.

03:00 Опрос: 68% родителей удовлетворены качеством питания в школах Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 68% родителей удовлетворены качеством питания в столичных школах.

03:00 Организаторы рассказали о мастер-классах фестиваля «Московская Масленица» Организаторы рассказали, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 2600 творческих мастер-классов.

03:00 Общественники поддержали упрощение получения сертификата на маткапитал Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT намерение правительства России упростить получение сертификата на материнский капитал.

03:00 Биатлонист Устюгов высказался об обвинениях IBU Бывший биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал ситуацию вокруг решения Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

03:00 В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки» Объявленные США санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» RTSA и председателя совета директоров этой компании незаконны и необоснованны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «Роснефти».

03:00 В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

03:00 Перенёсший сердечный приступ хоккеист Боумистер выступил с обращением Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер впервые после сердечного приступа выступил с обращением.

03:00 В России упростят получение сертификата на маткапитал Правительство России намерено упростить получение сертификата на материнский капитал, это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала.

03:00 МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта. Об этом заявил МИД России.

03:00 Базаревич: баскетболисты из этой сборной вообще мало играют в клубах Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич посетовал на то, что многие игроки национальной команды получают мало игровой практики в клубах.

03:00 Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

03:00 «Ак Барс» обыграл «Авангард» и стал победителем Восточной конференции КХЛ Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

03:00 Джан подписал полноценный контракт с «Боруссией» Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан, перешедший в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, подписал полноценное соглашение с немецким клубом.

03:00 МИД России назвал Ofcom карательным инструментом Британии против СМИ Москва считает дискриминационным решение британского медиарегулятора Ofcom о наложении штрафа на владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за сюжет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

03:00 Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021 Защитник московского ЦСКА Михаил Кулагин из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года с Италией и Северной Македонией.

03:00 Мать школьника прокомментировала инцидент с участием сына и учительницы в Псковской области Мать старшеклассника Татьяна Скуратова прокомментировала инцидент с участием сына и учительницы в Псковской области.

03:00 Голкипер Лодыгин продолжит карьеру в тульском «Арсенале» Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала».

03:00 В Общественной палате прокомментировали предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам Член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор прокомментировал предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

03:00 Подростку грозит до 10 лет колонии за продажу наркотиков в Калужской области Подростку грозит до 10 лет колонии за продажу наркотических средств в Калужской области.

03:00 Мурашко рассказал об особом контроле за здоровьем ветеранов войны Каждый ветеран Великой Отечественной войны находится под особым медицинским и диспансерным контролем и получает необходимые лекарства, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

03:00 В Ростовской области проверяют сообщения о ветеране, который не может получить жильё В Ростовской области проверяют сообщения СМИ о ветеране Великой Отечественной войны, который не может получить жильё.

03:00 В Национальной мясной ассоциации прокомментировали результаты исследования о тушёнке Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.

03:00 В Карелии завели дело по факту получения травмы ребёнком в детсаду В Карелии завели уголовное дело по факту получения травмы ребёнком в детсаду.

03:00 В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине.

03:00 Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

03:00 Крюгер о столкновении с Большуновым: это был несчастный случай Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

03:00 Лыжник Большунов заподозрил норвежцев в нечестной борьбе Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё падение в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

03:00 Биатлонист Устюгов объяснил, зачем подал в суд на IBU Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал, зачем он обратился в гражданский суд Австрии с иском к Международному союзу биатлонистов (IBU).

03:00 МИД России прокомментировал санкции США против «дочки» «Роснефти» Россия не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми США пытаются подчинить весь мир своей воле, заявили в пресс-службе МИД России, комментируя решение Вашингтона ввести санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть».

03:00 Турция не намерена просить НАТО о военном вмешательстве в Сирии Турция не намерена просить НАТО о военном вмешательстве в ситуацию в Сирии, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

03:00 Россия приостанавливает въезд граждан Китая Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

03:00 Федотов заявил, что Кокорин будет бороться за игровое время в «Сочи» наравне со всеми Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что нападающий Александр Кокорин будет бороться за попадание в состав команды наравне с другими футболистами.

03:00 Турция не удовлетворена итогами переговоров с Россией по Сирии Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе пока не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

03:00 Премьер Афганистана не признаёт своё поражение на выборах президента Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что не признаёт своё поражение на президентских выборах в стране по итогам обнародованного подсчёта голосов избирателей.

03:00 Тренер «Сочи» заявил, что ажиотаж вокруг перехода Кокорина не мешает команде Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как история с переходом нападающего Александра Кокорина повлияла на атмосферу в команде.

03:00 Голы Эдера и Жемалетдинова принесли «Локомотиву» победу над «Волеренгой» Московский «Локомотив» одержал победу над норвежской «Волеренгой» в контрольном матче.