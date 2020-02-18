Independent: коронавирус оставит поклонников Apple без айфонов

Вспышка коронавируса в Китае приведёт к сокращению поставок айфонов во всём мире, объявила Apple в своём официальном заявлении. Как пишет The Independent, в Apple говорят, что из-за вируса возвращение к прежним темпам производства после новогодних каникул проходит медленнее, чем ожидалось, и это замедление отразится на доходах компании.
Компания Apple объявила о том, что не сможет достичь квартальных целевых показателей по доходам из-за вызванного вспышкой коронавируса падения спроса на айфоны в Китае и сокращения их производства, сообщает британская The Independent.
По данным газеты, американский технический гигант отметил, что все его заводы-производители на территории Китая, закрытые из-за вируса, уже возобновили работу, однако выходят на прежние производственные мощности лишь постепенно. При этом, как отдельно подчёркивается в материале, в китайской провинции Хубэй, которая стала центром вспышки опасного патогена, заводов по производству айфонов нет.
В конце января Apple заявляла, что ожидает доходов по итогам первого квартала календарного 2020 года в размере от $63 до $67 млрд. «Наши целевые показатели по доходам, опубликованные 28 января 2020 года, опирались на самые корректные данные, которые были доступны на тот момент, а также наши самые точные прогнозы по темпам возвращения к рабочему ритму после завершения долгих каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля, — говорится в последнем официальном заявлении компании. — По всей стране действительно возобновляется рабочий процесс, но мы констатируем, что у нас возвращение к нормальным условиям происходит медленнее, чем ожидалось. В результате, по нашим оценкам, достигнуть ранее представленных нами целевых показателей по доходам для истекающего в марте квартала мы не сможем».
Как отмечается в документе, из-за проблем в Китае — связанных, помимо медленного восстановления рабочего ритма, и с падением спроса на продукцию Apple в этой стране — сократится объём предложения айфонов по всему миру, и это сокращение повлияет на доходы компании в других регионах.
По данным The Independent, в результате вспышки коронавируса погибли 1770 человек в Китае и ещё пятеро в других странах. Китайские власти в понедельник сообщили о 2048 новых заболевших, в результате чего их общее число достигло 70 548.
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