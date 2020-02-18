112: Германия, Россия и другие страны заплатят Украине за эвакуацию своих граждан из Ухани

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что власти Украины вместе со своими гражданами эвакуируют из Ухани граждан России, Германии, Белоруссии и других стран. Как передаёт «112 Украина», чиновник отметил, что за эвакуацию своих граждан иностранные государства заплатят Украине.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что власти Украины вместе со своими гражданами эвакуируют из Ухани граждан России, Германии, Белоруссии и других стран. Как пишет «112 Украина», чиновник отметил, что за эвакуацию своих граждан иностранные государства заплатят Украине.
«К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан. И министр иностранных дел вёл с ними переговоры, и мы видим такую возможность. Мы возьмём несколько человек на борт. Это будут граждане нескольких стран, у нас есть заявки из огромного количества стран, в том числе гражданин Российской Федерации, и я это полностью поддерживаю, потому что российский самолёт перед этим забрал нашего украинца. Белорус, немец, один представитель Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины и так далее», — рассказал глава МВД.
Аваков также добавил, что каждый из этих граждан будет также проходить контроль и должен будет подписать документы о своём согласии на обсервацию.
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