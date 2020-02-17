Угроза не пройдёт: CGTN побывал на первой линии обороны России против коронавируса

Каждый пассажир и каждый член экипажа, прилетевший из Китая в Москву, ещё до выхода из самолёта по прибытии проходит медицинскую проверку, передаёт CGTN. Как отмечает корреспондент канала Алёша Миленкович, несмотря на строгие меры безопасности, сами россияне, видимо, глобальной панике не поддаются и даже в метро предпочитают ездить без масок.
В Терминале F аэропорта Шереметьево бригада экстренной помощи готовится к любым непредвиденным обстоятельствам. На медиках — костюмы биозащиты. Эксперты ждут новый рейс из Китая. Если будет заподозрен хоть один случай заражения коронавирусом, этим людям предстоит реагировать первыми.
СЕРГЕЙ КАЛИНИН, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево:В случае выявления пассажира с повышенной температурой в самолёт вызываются медики. Они снова измеряют температуру, и если она действительно оказывается выше нормы, пассажира проводят в изоляционную комнату.
Специалисты измеряют температуру пассажирам, пока они ещё находятся на борту самолёта. Те, у кого не нашли признаков заражения, направляются к зданию терминала. Если разрешают пройти дальше, пассажиры идут к выходу.
ПАССАЖИР ИЗ КИТАЯ:Ну, всё нормально. Мы только что прошли через медицинский пропускной пункт. Думаю, это полезно для всех. Никаких проблем со здоровьем у меня нет, чувствую себя, как обычно.
Несмотря на подобные заявления, ещё один сотрудник аэропорта проверяет у прибывших температуру.
АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Мы находимся на первой российской линии обороны против коронавируса. В этот аэропорт из Китая прибывают несколько рейсов в день, включая и тот, что только что приземлился. Прежде чем получить допуск в страну, каждый пассажир, каждый член экипажа проходит через медицинский пропускной пункт.
На протяжении последних недель Терминал F принимает исключительно рейсы из Китая.
Некоторые россияне критикуют драконовские меры, другие настроены более философски.
ДИОНИСИЙ СОКОЛОВ, священник:Уберечься от неизбежного невозможно. Но, понимаете, вся эта атмосфера паники, мне кажется, слишком преувеличена, очень гипертрофирована.
Если проехаться по знаменитому московскому метро вместе с другими 9 миллионами пассажирами, которых каждый день перевозит подземка, можно заметить, что, несмотря на рекомендации властей, маски там мало кто носит.
В МИД России заявили, что передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали в Вашингтоне, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права. Об этом информирует РИА Новости.
Министр спорта России Олег Матыцин не уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет к рассмотрению все аргументы российской стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём Telegram-канале присланное в редакцию RT в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия ВМС Евросоюза «София», созданная специально для борьбы с контрабандой в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта.
В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки. В частности, сменились главный бухгалтер и глава департамента 512, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, сообщает пресс-служба компании.
Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович прокомментировал появление нового метода кражи персональных данных с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.
Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы Ефим Ефимов объяснил свой поступок тем, что он «психанул». По словам мужчины, в день инцидента он не употреблял «никаких стимулирующих веществ». Об этом он рассказал членам ОНК Москвы.
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
Историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков прокомментировал в беседе с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.