Угроза не пройдёт: CGTN побывал на первой линии обороны России против коронавируса

Каждый пассажир и каждый член экипажа, прилетевший из Китая в Москву, ещё до выхода из самолёта по прибытии проходит медицинскую проверку, передаёт CGTN. Как отмечает корреспондент канала Алёша Миленкович, несмотря на строгие меры безопасности, сами россияне, видимо, глобальной панике не поддаются и даже в метро предпочитают ездить без масок.

В Терминале F аэропорта Шереметьево бригада экстренной помощи готовится к любым непредвиденным обстоятельствам. На медиках — костюмы биозащиты. Эксперты ждут новый рейс из Китая. Если будет заподозрен хоть один случай заражения коронавирусом, этим людям предстоит реагировать первыми.



СЕРГЕЙ КАЛИНИН, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево: В случае выявления пассажира с повышенной температурой в самолёт вызываются медики. Они снова измеряют температуру, и если она действительно оказывается выше нормы, пассажира проводят в изоляционную комнату.



Специалисты измеряют температуру пассажирам, пока они ещё находятся на борту самолёта. Те, у кого не нашли признаков заражения, направляются к зданию терминала. Если разрешают пройти дальше, пассажиры идут к выходу.



ПАССАЖИР ИЗ КИТАЯ: Ну, всё нормально. Мы только что прошли через медицинский пропускной пункт. Думаю, это полезно для всех. Никаких проблем со здоровьем у меня нет, чувствую себя, как обычно.



Несмотря на подобные заявления, ещё один сотрудник аэропорта проверяет у прибывших температуру.



АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Мы находимся на первой российской линии обороны против коронавируса. В этот аэропорт из Китая прибывают несколько рейсов в день, включая и тот, что только что приземлился. Прежде чем получить допуск в страну, каждый пассажир, каждый член экипажа проходит через медицинский пропускной пункт.



На протяжении последних недель Терминал F принимает исключительно рейсы из Китая.



Некоторые россияне критикуют драконовские меры, другие настроены более философски.



ДИОНИСИЙ СОКОЛОВ, священник: Уберечься от неизбежного невозможно. Но, понимаете, вся эта атмосфера паники, мне кажется, слишком преувеличена, очень гипертрофирована.



Если проехаться по знаменитому московскому метро вместе с другими 9 миллионами пассажирами, которых каждый день перевозит подземка, можно заметить, что, несмотря на рекомендации властей, маски там мало кто носит.



Алёша Миленкович, CGTN, Москва.



Дата публикации 16 февраля 2020 года.