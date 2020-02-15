NBC дал советы, как не попасться на фейки про коронавирус
Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию олимпийской чемпионки 2010 года россиянки Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил, из-за чего он лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в японской больнице Saiseikai Arida достигло пяти.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация располагает информацией по дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.
Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.
Россия может потерять первое место в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи после отстранения биатлониста Евгения Устюгова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии больных новым типом коронавируса в России в настоящий момент.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что размещение войск НАТО на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Правительство России поручило до 16 марта 2020 года представить премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил.
Прокуратура Хабаровского края намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, оставившего двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево.
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
Более 220 горняков выведены на поверхность из рудника в Белгородской области из-за задымления вентиляционного отсека.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об игре российского форварда команды Павла Бучневича после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Спасатели эвакуировали 100 человек из-за пожара в пансионате в Адлерском районе Сочи.
Погибший экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант включён в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Валерия Демидова стала первой российской фристайлисткой, которая сумела выиграть зачёт Кубка мира в дисциплине хаф-пайп.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить «Северный поток — 2».
Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.
Известный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном месте продолжения карьеры главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
В казахстанском Актобе 26 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и такси.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал седьмым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось забросить 40 и более шайб в возрасте до 21 года.
В Волгограде 11-летний ребёнок получил ожоги из-за того, что у него в руке загорелся мобильный телефон. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Канадец Грэм Фиш установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.
По меньшей мере 15 детей погибли около столицы Гаити в результате возгорания в детском доме.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 25-е место среди россиян по количеству очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона» не соответствует позиции Киева.
Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн заявил, что власти страны мобилизовали в провинции Хубэй 25,6 тыс. медицинских работников для борьбы со вспышкой нового коронавируса.
Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.
Женская сборная России по спортивной борьбе заняла первое место в общем командном зачёте чемпионата Европы в Риме.
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Посольство России в Камбодже сообщило, что семеро россиян, находившихся на борту круизного судна Westerdam в Камбодже, собираются вылететь на родину через Бангкок 15 февраля.
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на 500 м на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити.
«Каролина Харрикейнз» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Число пострадавших в результате беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана 7—8 февраля, увеличилось до 185.
«Рейнджерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Москве в субботу, 15 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Адвокат Дмитрий Ястребов сообщил, что защита Виктора Гаврилова, который оставил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, будет обжаловать решение о его аресте.
По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова (копия есть в распоряжении RT) с предложением организовать на госпредприятиях страны курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Центральный районный суд города Хабаровска принял решение отправить под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево.