CNN: глава санитарного ведомства США предположил, что коронавирус станет «сезонным гриппом»
РОБЕРТ РЕДФИЛД, глава CDC: Очевидно, что это будет значительный вклад.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.
РОБЕРТ РЕДФИЛД, глава CDC: Очевидно, что это будет значительный вклад.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает БЕЛТА.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
В Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей, которые в течение нескольких лет применяли физическое насилие к детям. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
Татьяна Воробьёва назначена помощником российского премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Российский футбольный союз (РФС) совместно с платёжной системой «Мир» и радио Romantika разыгрывает поездку на двоих в Стокгольм с прогулкой, ужином и билетами на матч сборной России с командой Швеции, запланированный на 28 марта.
В Федерации бокса России (ФБР) заявили о намерении пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между компанией и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с речью на церемонии прощания с ветераном московского «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.
Подготовкой военнослужащих и представителей правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики занимаются 235 российских специалистов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
В Челябинске горит цех по производству пищевой плёнки на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 7 февраля в Сочи.
Алексей Морозов будет совмещать пост президента КХЛ с должностью руководителя «Крыльев Советов».
В марте в Санкт-Петербурге пройдёт показ восстановленной копии картины Карена Шахназарова «Курьер».
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов прокомментировал введение новых санкций США в отношении российских компаний.
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала инициативу общественной организации «Опора России» разрешить тратить выплаты за рождение ребёнка на детские товары.
В 24 ЗАГСах столицы подготовили праздничную программу в честь Дня всех влюблённых.
День общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет выходным, но не за счёт других нерабочих и праздничных дней, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Синоптики Гидрометцентра продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 11:00 воскресенья, 16 февраля, из-за гололедицы.
Россиянка Екатерина Букина прокомментировала свою победу в категории до 76 кг на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Болельщики приобрели 25% билетов на бой по правилам ММА между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым за первую неделю продаж.
Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в Турции, включая российского посла Андрея Ерохова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следователи проводят проверку по факту лобового столкновения «газели» и грузового автомобиля на трассе в Тамбовской области, где погибли шесть человек.
Известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов стал новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российские шахматистки неудачно провели шестой тур представительного турнира в Сент-Луисе.
Президент России Владимир Путин назначил Олега Осипова, который ранее занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева, помощником заместителя председателя Совбеза России.
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании по совершенствованию онкологической медпомощи.
В Фонде содействия реформированию ЖКХ подсчитали, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России за девять месяцев 2019 года вырос на 10,4% за квадратный метр (до 8,49 рубля).
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Актриса Надежда Михалкова рассказала о своей роли в картине Жоры Крыжовникова «Лёд-2».
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
Число погибших при столкновении «газели» и грузового автомобиля в Тамбовской области увеличилось до шести. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Второй Западный окружной военный суд оставил под арестом двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.
Защитник лондонского «Челси» Курт Зума поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью, который ныне возглавляет другой столичный футбольный клуб — «Тоттенхэм».
Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.
Французский футбольный клуб ПСЖ хочет предложить форварду команды Килиану Мбаппе новый контракт.
С 10 по 14 февраля через пограничные пункты пропуска в Приморье в Россию вернулись 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Бывший президент московского футбольного клуба ЦСКА Шахруди Дадаханов вспомнил о судействе финала Кубка России 2000 года с «Локомотивом» (1:2).
Сбербанк опровергает сообщения об утечке данных своих клиентов, информация в СМИ касается утечки 2015—2016 годов, к которой банк отношения не имел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года. Об этом сообщили в МИД республики.
Экспертиза обнаружила кокаин в анализах чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца. Об этом сообщила прокурор в суде.
В Северной Осетии бывший сотрудник прокуратуры задержан по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает СК России.
Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
Роспотребнадзор получил регистрационные документы на российскую тест-систему для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для группировки «Исламское государство»*, сообщает Центр общественных связей ведомства.