Hill: Камбоджа сжалилась над пассажирами лайнера, на борту которого никто не заболел

Американский лайнер Westerdam, который отказались принять другие азиатские страны в связи с опасностью распространения коронавируса, причалит в порту Камбоджи, пишет The Hill. Как рассказывает издание, корабль стал изгоем из-за посещения Гонконга, хотя оператор утверждает, что среди 2200 пассажиров нет ни одного заболевшего.

Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, который не согласились впустить четыре другие страны Азиатского региона из-за угрозы передачи коронавируса от пассажиров, сообщает The Hill. Несмотря на заверения оператора корабля Holland America Line, что у 2200 человек на борту нет ни одного подтверждённого случая заболевания, Таиланд, Тайвань, Япония и Филиппины отказались давать разрешение на высадку, сообщает The Associated Press. Американский корабль отправился в круиз в январе и не может зайти ни в один порт после остановки в Гонконге, где до настоящего времени обнаружили 50 инфицированных.

В среду посол США в Камбодже Патрик Мёрфи заявил, что это государство позволит лайнеру, на котором находятся в том числе американцы, зайти в порт Сиануквиль. По его словам, посольство связалось с представительствами других стран, чьи граждане отправились в круиз.

Ожидается, что Westerdam прибудет в порт утром в четверг. Затем пассажиры смогут вылететь чартерными рейсами в столицу Пном Пен и оттуда добраться домой, отмечает американская газета со ссылкой на заявление Holland America Line. Компания объявила, что получила все необходимые разрешения, и выразила «глубокую признательность» камбоджийским властям за их поддержку.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отличился от лидеров других стран региона: он не стал запрещать прямое авиасообщение с Китаем из-за появившегося там коронавируса. Своё решение глава правительства объяснил нежеланием наносить ущерб национальной экономике и отношениям с соседней страной. Единственный заболевший новым вирусом в Камбодже прибыл из Китая, пишет The Hill.