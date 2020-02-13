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Euronews: «застрявшие» в Ухани украинцы до сих пор не смогли вернуться домой
Украинская студентка Ирина Чуйко рассказала, что власти Украины, несмотря на обещания, до сих пор не эвакуировали своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса в Китае. По словам Ирины, всех её друзей из Бангладеш, Папуа-Новой Гвинеи и других стран давно вывезли на родину, однако десятки украинцев по-прежнему не могут уехать из Ухани, передаёт Euronews.

ИРИНА ЧУЙКО, украинская студентка: Мы, к сожалению, как будто первые с конца, знаете.

Живущая в Ухани украинка Ирина Чуйко хочет вернуться домой.

ИРИНА ЧУЙКО: Те, кто хочет знать, что я в Ухани, — вот она, я, здесь… Сегодня на улицах действительно пусто.

Власти Украины, несмотря на обещания, до сих пор не эвакуировали своих граждан.

ИРИНА ЧУЙКО: У нас в Украине по новостям все трубили о том, что вот, мы забираем наших граждан из Ухани, и чуть ли не с цветами нас будут встречать... Но в итоге самолёт так и не вылетел.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что эвакуация будет проведена тогда, когда власти убедятся, что «обеспечены защита и готовность медучреждений».

ИРИНА ЧУЙКО: Все страны, кто хотел своих граждан вывезти, они это сделали. Вывез Бангладеш своих граждан. Вывезли Папуа-Новую Гвинею, их забрала Новая Зеландия. Причём там много моих друзей.

В авиакомпании SkyUp говорят, что самолёт вылетит на этой неделе. Но точное время и день пока неизвестны.

ИРИНА ЧУЙКО: Нам так же обещали и на прошлой неделе… Мы так ждали всю прошлую неделю. Потом, наконец, сказали, что это будет 11 февраля. У нас уже даже были номера автобусов китайских и представителей, которые нас будут забирать, собирать по городу и везти в аэропорт. Но, к сожалению, ничем это не закончилось.

Сейчас вернуться домой пытаются около 50 украинцев.

ИРИНА ЧУЙКО: По поводу Ухани, на самом деле, ситуация сейчас становится всё более серьёзной. Чем дольше мы остаёмся здесь — тем, естественно, риск заразиться выше.    

Ирина говорит, что у неё самой особого страха нет, но…

ИРИНА ЧУЙКО: Некоторые девочки плачут, у них истерики и нервные срывы. Многие мои — из оставшихся, кто остался из друзей и живёт в общежитии — люди боятся даже выходить на улицу.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.

 

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Euronews Франция Европа
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