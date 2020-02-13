Euronews: «застрявшие» в Ухани украинцы до сих пор не смогли вернуться домой

Украинская студентка Ирина Чуйко рассказала, что власти Украины, несмотря на обещания, до сих пор не эвакуировали своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса в Китае. По словам Ирины, всех её друзей из Бангладеш, Папуа-Новой Гвинеи и других стран давно вывезли на родину, однако десятки украинцев по-прежнему не могут уехать из Ухани, передаёт Euronews.
ИРИНА ЧУЙКО, украинская студентка:Мы, к сожалению, как будто первые с конца, знаете.
Живущая в Ухани украинка Ирина Чуйко хочет вернуться домой.
ИРИНА ЧУЙКО: Те, кто хочет знать, что я в Ухани, — вот она, я, здесь… Сегодня на улицах действительно пусто.
Власти Украины, несмотря на обещания, до сих пор не эвакуировали своих граждан.
ИРИНА ЧУЙКО: У нас в Украине по новостям все трубили о том, что вот, мы забираем наших граждан из Ухани, и чуть ли не с цветами нас будут встречать... Но в итоге самолёт так и не вылетел.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что эвакуация будет проведена тогда, когда власти убедятся, что «обеспечены защита и готовность медучреждений».
ИРИНА ЧУЙКО: Все страны, кто хотел своих граждан вывезти, они это сделали. ВывезБангладеш своих граждан. Вывезли Папуа-Новую Гвинею, их забрала Новая Зеландия. Причём там много моих друзей.
В авиакомпании SkyUp говорят, что самолёт вылетит на этой неделе. Но точное время и день пока неизвестны.
ИРИНА ЧУЙКО: Нам так же обещали и на прошлой неделе… Мы так ждали всю прошлую неделю. Потом, наконец, сказали, что это будет 11 февраля. У нас уже даже были номера автобусов китайских и представителей, которые нас будут забирать, собирать по городу и везти в аэропорт. Но, к сожалению, ничем это не закончилось.
Сейчас вернуться домой пытаются около 50 украинцев.
ИРИНА ЧУЙКО: По поводу Ухани, на самом деле, ситуация сейчас становится всё более серьёзной. Чем дольше мы остаёмся здесь — тем, естественно, риск заразиться выше.
Ирина говорит, что у неё самой особого страха нет, но…
ИРИНА ЧУЙКО: Некоторые девочки плачут, у них истерики и нервные срывы. Многие мои — из оставшихся, кто остался из друзей и живёт в общежитии — люди боятся даже выходить на улицу.
Заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова, которого ранее арестовали по делу о хищении 6,7 млрд рублей, перевели из карантинной камеры СИЗО «Матросская Тишина» в общую. Об этом RT сообщили члены ОНК Москвы, посетившие Арсланова.
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, которого следствие подозревает в организации задержания журналиста Ивана Голунова, заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию усомнился в необходимости закрепить в документе ядерный статус страны.
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT введение США санкций против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал сообщение о том, что Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку к КоАП, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные часы тишины.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию назвал русский язык фундаментальной ценностью и одним из государствообразующих факторов.
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона,
нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.