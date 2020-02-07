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NBC: Пекин опустел — из-за коронавируса жизнь замерла в китайской столице

Материал представлен в переводе ИноТВ
Из-за страхов перед коронавирусом обычно чрезмерно оживлённый Пекин опустел, передаёт NBC. В переходах, торговых центрах, офисных зданиях и метро, где всегда полно людей и порой не протолкнуться, сегодня не встретить практически ни души.

Обычно на этой дорожке полно людей – все идут на работу. Хотя сейчас чуть больше 9 утра, как вы можете видеть, город пуст. Пустая автобусная остановка. Пустая автомагистраль, которая ведёт к площади Тяньаньмэнь, Великой китайской стене и Запретному городу.

Слева от меня расположен Шёлковый рынок. Здесь обычно закупается множество иностранцев. Однако сейчас этот торговый центр тоже закрыт, внутрь никому не попасть.

Все переходы, ведущие к торговым центрам и офисным зданиям, сюда, пусты. Здесь выход к Первой линии пекинского метро. На этой платформе практически всегда битком, поезда перевозят сотни и сотни людей.

Теперь мы находимся на улице Ванфуцзин, заходим в трёхэтажный торговый центр. Большая часть магазинов, если не все, закрыты.   

Дата публикации 06 февраля 2020 года. 

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NBC США Северная Америка
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