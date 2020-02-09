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Le Monde: из-за коронавируса опустел Чайнатаун в Париже

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Обычно людный китайский квартал Парижа опустел из-за обеспокоенности по поводу эпидемии коронавируса в Китае — хотя в самой Франции ситуация под контролем, пишет Le Monde. Владельцы супермаркетов, ресторанов и даже табачных ларьков жалуются на отсутствие клиентов.
Le Monde: из-за коронавируса опустел Чайнатаун в Париже
Reuters
В парижском квартале Бельвиль, который известен своими обитателями из стран Азии, уже две недели торговля стоит на нуле, пишет Le Monde. Обычно людные улицы там опустели, рестораны и магазины стоят без клиентов — все боятся коронавируса. И дело даже не столько в туристах: сами китайцы — обитатели квартала не выходят из дома.
 
Во Франции нет никаких признаков эпидемии коронавируса. Было подтверждено 6 случев заболевания, и состояние заболевших стабильное.  Однако владельцы ресторанов тайской, японской, камбоджийской и китайской еды жалуются, что сначала их бизнес подкосили забастовки в декабре, а теперь — новый вирус.
 
«Атмосфера обеспокоенности —вирус, который легко передаётся», — приводит автор статьи слова одного из своих собеседников. Не обошёл этот кризис даже табачные лавки. Люди отменяют празднование дней рождений, помолвок и свадеб.
 
О панике говорит и продавец в аптеке, где меньше, чем за двое суток, раскупили все маски в количестве 700 штук. И клиенты готовы дорого заплатить, лишь бы отправить эти маски своим родным в Китай. Расходятся и гели-антисептики, и распылители эфирных масел, хотя продавцы в аптеке и уверяют посетителей, что лучше бы они от обычного гриппа прививались.
 

Кроме того, парижские китайцы общаются и между собой, и со своими родственниками в Китае. А там, наоборот, в провинциях, которые стали эпицентром заражения, власти рекомендовали жителям не выходить из домов, чтобы вирус не распространялся. Так и в Париже китайцы ушли на карантин, хотя ни с кем из больных не контактировали. Впрочем, некоторые опасаются, что на них станут показывать пальцем. А кто-то, кто только что вернулся из Китая, добровольно выбрал карантин на случай болезни, пишет Le Monde. 

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Le Monde Франция Европа
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