Le Monde: из-за коронавируса опустел Чайнатаун в Париже
Кроме того, парижские китайцы общаются и между собой, и со своими родственниками в Китае. А там, наоборот, в провинциях, которые стали эпицентром заражения, власти рекомендовали жителям не выходить из домов, чтобы вирус не распространялся. Так и в Париже китайцы ушли на карантин, хотя ни с кем из больных не контактировали. Впрочем, некоторые опасаются, что на них станут показывать пальцем. А кто-то, кто только что вернулся из Китая, добровольно выбрал карантин на случай болезни, пишет Le Monde.
Ссылки по теме
-
Либо повезло, либо недоговаривают — CNN разобрался, почему коронавирус «пощадил» Северную Корею
-
NBC: Пекин опустел — из-за коронавируса жизнь замерла в китайской столице
-
NZH: а клиентов всё нет — из-за коронавируса китайские проститутки скрывают национальность и предлагают скидки
-
L’Express: канадский самолёт вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира о коронавирусе