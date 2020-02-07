Либо повезло, либо недоговаривают — CNN разобрался, почему коронавирус «пощадил» Северную Корею

Среди всех своих соседей по региону, подтвердивших случаи заражения коронавирусом, одна Северная Корея оказалось «незадетой», пишет CNN. По мнению канала, это подозрительно, ведь эта страна очень тесно контактирует с Китаем, где больше всего заболевших. Так что либо Пхеньяну повезло, либо он недоговаривает, либо пользуется преимуществами своей закрытости.

Прошло уже почти два месяца с тех пор, как в китайском городе Ухань был обнаружен коронавирус нового типа, который впоследствии был обнаружен практически во всех других азиатских странах. Заметное исключение — Северная Корея, пишет CNN.

По официальным заявлениям, будучи «одной из беднейших стран мира», Северная Корея каким-то образом избежала вируса, несмотря на непосредственную близость Китая, где числится более 31 тыс. заражённых. Кроме того, коронавирус был обнаружен и в России и Южной Корее, с которыми у Северной Кореи тоже общая граница. Вообще, можно сказать, что все окружающие Пхеньян государства подтвердили хотя бы по одному случаю заболевания коронавирусом, за исключением, разве что, Монголии с её очень малой плотностью населения.

Как подчёркивает CNN, неясно, как в таких условиях Северной Корее удалось избежать вируса. «Пхеньяну либо повезло, либо он что-то недоговаривает, либо пользуется одним из немногих преимуществ статуса так называемой страны-отшельника», — комментирует канал.

Хотя официально о заболевших Пхеньян не сообщал, как считает экс-директор Национального агентства разведки Южной Кореи Нам Сон Ук, есть вероятность, что кто-то из 25 млн жителей Северной Кореи всё-таки мог заразиться от китайцев по ту сторону границы.

«Мы знаем, что китайские регионы, расположенные вблизи границы с Северной Кореей, такие как Даньдун и Шэньян, подтвердили случаи заражения. Порядка 90 процентов торговли Северной Кореи идёт через Китай, и, как нам известно, прежде чем Северная Корея ввела недавние ограничения, через границу между двумя странами прошло очень много людей, грузовиков и поездов», — прокомментировал Нам.

CNN обращает внимание, что, несмотря на то что Пхеньян не сообщал о случаях заражения на своей территории, Северная Корея была «на редкость прозрачна» в отношении своей работы по борьбе с коронавирусом.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, 30 января Пхеньян объявил «чрезвычайное положение» и в качестве меры предосторожности закрыл границы для всех иностранных туристов, большую часть которых составляют китайцы. Также в стране был создан специальный центр для борьбы с потенциальной эпидемией, а в понедельник 3 февраля государственные СМИ обнародовали данные о том, что все, кто приехал в Северную Корею после 13 января, находятся под особым «медицинским наблюдением».

Помимо этого, как сообщается, Пхеньян организовал эффективную систему передачи анализов на коронавирус, однако, по словам CNN, иностранные эксперты сомневаются в том, что анонсированные меры будут действительно работать. Только, учитывая закрытость Северной Кореи, вряд ли в ближайшее время информация о реальной ситуации станет известной.

Канал напоминает, что Пхеньян до сих пор не обнародовал официальные данные по тому, сколько человек погибло во время голода в 90-е годы. По оценкам аналитиков, в годы кризиса в Северной Корее могло погибнуть порядка 2 млн человек.

Сегодня, подчёркивают эксперты, у Пхеньяна настолько ограниченные запасы лекарств, что он с трудом сможет противостоять любой эпидемии, поэтому куда важнее сосредоточиться на превентивных мерах.

Доктор Чхве Чон Хун, работавший в Северной Корее в период вспышки кори в 2006—2007 годах и бежавший из страны в 2011-м, вспоминает: среди прочего проблема заключается и в несоблюдении предписаний и соответственно отсутствии реального постоянного карантина. «Когда было недостаточно еды в больницах и карантинных учреждениях, люди убегали искать еду», — рассказал Чхве.

По мнению Джин Ли из Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне, коронавирус представляет собой не только потенциальную угрозу эпидемии для Пхеньяна, но и целый ряд политических возможностей. К примеру, благодаря кризису в сфере здравоохранения режим Ким Чен Ына может получить дополнительное время на подготовку к ядерным переговорам с США и внесение необходимых изменений во внутри- и внешнеполитическую стратегию.

Кроме того, по словам Ли, под предлогом защиты от коронавируса Пхеньян может закрыться ещё больше и ужесточить внутреннюю цензуру и контроль над гражданами, большая часть которых и без того не имеет права выезжать за рубеж и перемещаться без разрешения внутри страны. В то же время, как подчёркивает бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Эванс Ревир, закрытие границ с и без того затруднённой санкциями торговлей может привести к серьёзным экономическим проблемам.