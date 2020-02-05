NZH: а клиентов всё нет — из-за коронавируса китайские проститутки скрывают национальность и предлагают скидки

Из-за страхов вокруг коронавируса китаянки, работающие в секс-индустрии Новой Зеландии, теряют клиентов и терпят существенные убытки, пишет New Zealand Herald. Как признаются проститутки, делу не слишком помогают даже большие скидки и их попытки сойти за японок или кореянок.

На фоне растущей паники вокруг коронавируса китайским сотрудницам секс-индустрии в Новой Зеландии, размещающим рекламу о своих услугах в интернете, приходится притворяться кореянками, японками или вовсе не уточнять свою национальность, сообщает New Zealand Herald.

Так, одна проститутка из Китая, которая попросила новозеландское издание не раскрывать её имя, призналась, что ей пришлось на двух сайтах сменить в графе «Национальность» описание с «китаянка» на «азиатка». Также девушка рассказала, что она существенно снизила расценки за свои услуги — со $180 до $90. Но даже несмотря на это, бизнес «просел» более чем на 50%.

По мнению Кэтрин Хили, одной из основательниц правозащитной организации «Сообщество проституток Новой Зеландии» (New Zealand Prostitutes Collective) и лауреата государственного ордена Заслуг, сейчас «очень тревожное время для работниц секс-индустрии». «У нас вызывает опасения и вопрос того, как бы людям избежать вируса, и того, как им сохранить свой заработок», — прокомментировала Хили.

Активистка отметила, что её организация советует всем представителям секс-индустрии тщательно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения по профилактике заражения коронавирусом.

«С бизнесом никогда не было всё настолько плохо», — жалуется одна из проституток-китаянок. По её словам, она приехала из КНР восемь лет назад и сейчас постоянно проживает в Новой Зеландии, однако для клиентов она «мало отличается от того, кто только что приехал из Ухани». Примечательно, что раньше «новые девочки» пользовались особой популярностью, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Как пишет New Zealand Herald, в связи с угрозой заражения все сотрудницы секс-индустрии страны так или иначе прибегают к дополнительным мерам предосторожности. Высокооплачиваемая проститутка Лиза Льюис утверждает, что она не берёт клиентов, если они кашляют или демонстрируют прочие симптомы простуды, избегает поцелуев и заставляет партнёров принимать душ при ней. Также девушка всегда очищает руки антибактериальной жидкостью, после того как трогает деньги.

Льюис сочувствует своим китайским коллегам, многие из которых «местные и в Китае-то и никогда не были». Работница секс-индустрии считает, что девушки из Поднебесной столкнулись с дискриминацией и «это не круто».

В Новой Зеландии проституция легальна, но, как напоминает газета, по закону, в этой профессии могут работать только граждане страны или те, у кого есть вид на жительство. Бытует мнение, что среди девушек, незаконно работающих в секс-индустрии, подавляющее большинство составляют именно китаянки. К примеру, в прошлом году по результатам проверки 57 борделей обнаружилось 66 мигрантов, у 36 из них были туристические визы, а у двух — студенческие. Все, кроме одной, были китаянками.