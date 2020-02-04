WSJ: Си Цзиньпин пригрозил китайским чиновникам последствиями за уклонение от борьбы с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал вспышку коронавируса, который сейчас «бесчинствует» в центральной части Китая, серьёзным испытанием для китайской системы управления страной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одно из информационных агентств. Он также пригрозил последствиями тем чиновникам, которые будут уклоняться от своих обязанностей по решению текущего кризиса.

«Любой, кто не выполняет свои обязанности, будет наказан в соответствии с дисциплиной и законом», — заявил Си Цзиньпин на заседании постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, по состоянию на полночь с понедельника на вторник в КНР зафиксировано 20 438 случаев заболевания, при этом 425 человек погибли.

В Китае вспышка оказывает огромное давление на Си Цзиньпина, который на прошлой неделе на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом подчеркнул, что лично руководит ответными мерами Пекина на эпидемию.

Как на международном уровне, так и внутри страны официальных лиц Китая резко критикуют за их медленную реакцию на возникшую угрозу. Кроме того, нарастают опасения, что вирус может подорвать китайскую экономику, рост которой и без того замедлился из-за торговой войны с США, отмечает The Wall Street Journal.

Первый связанный с вирусом случай смерти в Гонконге был подтверждён во вторник. Несколько часов спустя в этом специальном административном районе КНР было объявлено об ужесточении контроля на границе с материковой частью Поднебесной. А глава администрации Гонконга была вообще в шаге от того, чтобы объявить о полном перекрытии границы.

39-летний житель города поступил в больницу 31 января, всего лишь через неделю после возвращения с материковой части Китая. В ходе своей поездки он, среди прочего, посетил и Ухань, эпицентр эпидемии.

В Гонконге уже выявлено 15 заболевших коронавирусом.

Между тем американские власти сообщили о втором в США случае передачи коронавируса от человека к человеку. В результате число заболевших в стране выросло до 11.