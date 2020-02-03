CNN: США закрыли границы для иностранцев, недавно вернувшихся из Китая

Граждане иностранных государств не смогут попасть в Америку, если за две недели до этого ездили в Китай, пишет CNN. В то же время американских туристов обязали пройти медицинские тесты и соблюдать двухнедельный карантин под присмотром врачей, если они путешествовали в провинции Хубэй, или дома, если вернулись из других районов Китая.

В воскресенье вечером Соединённые Штаты ввели жёсткие ограничения для путешественников в попытке сдержать распространение коронавируса, который уже унёс жизни более 300 человек в Китае и привёл к инфицированию более 16,6 тыс. по всему миру, сообщает CNN.

Как рассказывает телеканал, министр здравоохранения, образования и социального обеспечения США Алекс Азар заявил в пятницу, что въезд в страну будет временно запрещён для иностранцев, которые за две недели до этого были в Китае. Если под этот критерий попадают американские граждане, возвращающиеся домой из провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения вируса, то их поместят в обязательный карантин на две недели.

В то же время туристы из США, посещавшие другие регионы Китая, пройдут медицинские тесты в 11 выделенных аэропортах по всей стране и при отсутствии симптомов проведут до двух недель карантина под личным контролем. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вульф заявил, что аэроперевозчики и Бюро таможенного и пограничного контроля стараются идентифицировать таких пассажиров до намеченных перелётов.

Администрация транспортной безопасности, со своей стороны, на выходных выпустила предписание для авиалиний, согласно которому пассажиров всех рейсов за пределами США будут спрашивать о путешествиях в Китай за последние две недели. Также всем сотрудникам, контактирующим с путешествующими, разрешается носить хирургические маски.

Азар назвал вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, однако подчеркнул, что «в данный момент риск для населения Америки остаётся низким», и правительство старается не допустить увеличение числа заболевших.

Американский сайт отмечает, что в воскресенье в Калифорнии выявили ещё три случая заражения новым коронавирусом, и теперь общее количество подтверждённых больных в Соединённых Штатах составляет 11 человек. В Китае от вируса умер по крайней мере 361 человек, а в воскресенье стало известно о первом случае смерти китайского гражданина за пределами страны. Более чем в 20 странах мира зарегистрировано 173 подтверждённых случая заболевания.

По словам источника CNN в правительстве, в понедельник второй спецрейс доставит американских граждан из Ухани, где началась эпидемия, а из-за высокого спроса для эвакуации может быть организован ещё один самолёт. Кроме того, введённые ограничения подталкивают американские авиакомпании скорее прекратить полёты между США и Китаем и продлить срок действия такого запрета до апреля.