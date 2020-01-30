Tages-Anzeiger сравнила китайский кризис из-за коронавируса с катастрофой в Чернобыле

Из-за коронавируса вера китайцев в эффективность и превосходство своей системы над западной сильно пошатнулась, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Китайское руководство в Пекине в настоящий момент и вовсе «переживает свой Чернобыль», утверждает швейцарское издание.

Из-за распространения в стране коронавируса вера жителей Китая в то, что «пропагандируемая Пекином» китайская система эффективна, сильна и превосходит западную демократию, пошатнулась, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.



Председатель же КНР Си Цзиньпин и вовсе «переживает свой Чернобыль», считает автор статьи Леа Дойбер.



«Ухань, как Чернобыль? Это сравнение заставляет Пекин нервничать. Коммунистической партией Китая движет страх, что однажды она может потерять власть, как в своё время это случилось с режимом в Москве. Она делает вид, что всё держит под контролем», — утверждает журналистка Tages-Anzeiger.



В сети, однако, распространяются кадры переполненных больниц. Врачи, которых отправляют в Ухань, прощаются со своими близкими в страхе, что никогда их больше не увидят. К приезжим из изолированных регионов относятся, как к прокажённым. Люди в супермаркетах сражаются за последние защитные маски. На пропускных пунктах в Гонконг и Макао толпятся люди в надежде попасть в специальные административные районы, прежде чем они закроют свои границы, перечисляет Дойбер.



Аварию на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года советские власти признали лишь тогда, когда появились неопровержимые доказательства, напоминает автор статьи. В свою очередь, о первом заражённом в Ухани китайские власти знали уже 8 декабря, официальное предупреждение обнародовали через три недели и лишь 20 января сообщили, что заболевание распространилось за пределами Ухани, уточняет журналистка швейцарского издания.



Промедлил Пекин и с публикацией информации о том, что коронавирус передаётся от человека к человеку. Тем временем миллионы китайцев, отправившиеся в отпуск, всё ещё спокойно путешествовали по всей стране, отмечает Дойбер.



«Мэр Ухани заявлял по государственному телевидению, что местное правительство не смогло своевременно проинформировать о вспышке вируса, потому что не было разрешения. Из-за иерархической бюрократии в Китае о проблемах становится известно лишь тогда, когда они доходят до центрального правительства. К этому времени они нередко превращаются в серьёзную проблему. К тому же никто не желает доставлять плохие новости. Проблемы преуменьшают и замалчивают в попытке решить их до того, как о них узнают на более высоком уровне», — поясняет автор статьи.



В последние дни в социальных сетях можно встретить непривычно много сообщений о «новой неуверенности» китайцев. Чтобы обойти цензуру, китайского лидера Си Цзиньпина теперь называют Дональдом Трампом, а «кризис из-за коронавируса — его Чернобылем», отмечает журналистка Tages-Anzeiger.



«Страна другая, а лгут так же», — резюмирует Дойбер.