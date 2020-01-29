Der Spiegel: в лабораториях России и Китая начали борьбу с коронавирусом

В лабораториях по всему миру начинается борьба с новым коронавирусом, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Для разработки вакцины Китай передал образец вируса России. Также созданием вакцины намерены заняться учёные в Австралии и США. Планируется, что первые пробы будут готовы уже к июню, однако после этого препарат должен будет пройти испытания, прежде чем его можно будет рекомендовать к широкому применению.

В лабораториях начинается борьба с загадочным коронавирусом, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В Германии новым вирусом инфицированы уже четверо сотрудников одной баварской фирмы. Он вызывает заболевания дыхательных путей, а также может провоцировать опасное воспаление лёгких, сообщается в статье. Предположительно, в ближайшую неделю число заболевших будет расти.

Однако ведомства здравоохранения призывают граждан к спокойствию: к ситуации относятся серьёзно, и в Германии к ней подготовлены, заявила официальный представитель властей Баварии. Пациенты изолированы в мюнхенской клинике. Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса.

В Китае ситуация намного хуже: там отмечается уже почти 6 тыс. случаев заражения, 132 человека погибли. При этом речь идёт, в первую очередь, о пациентах пожилого возраста и людях, недавно перенесших другие заболевания. Из-за того, что в Китае закрывают целые города, в общей сложности там оказались отрезаны от внешнего мира около 45 млн человек, пишет немецкий журнал.

В Германии всё пока выглядит более безобидно: в понедельник первый пациент был выписан из больницы после выздоровления.

Учёные по всему миру сейчас пытаются разобраться в том, как работает новый вирус, и уже разработали быстрый тест на определение заболевания. Австралийские исследователи сообщают, что уже взяли образец коронавируса у пациента и размножили его в лабораторных условиях.

Как сообщается в статье, нынешний коронавирус вызывает поражения клеток дыхательных путей и использует для размножения в клетке определённые виды белка. Медикаменты против вируса должны содержать части самого вируса, позволяющие ему проникать внутрь клетки или необходимые для размножения.

Уже удалось установить некоторые вещества, способные воздействовать на коронавирус. К ним относятся ремдезивир, препятствующий размножению вируса, но до сих пор его испытывали только на больных эболой. Также возможно применение веществ, которые обычно используют при ВИЧ-инфекциях — ритонавира и лопинавира. Их плюс заключается в том, что побочные эффекты этих препаратов уже изучены. Помимо этого, можно применять терапию с использованием моноклональных антител, которые, по сути, являются частью иммунной системы человека.

Вскоре после выявления первых случаев заражения китайские учёные занялись исследованием коронавируса и опубликовали его генную последовательность. После этого исследователи в Берлине разработали быстрый тест на определение болезни, который уже можно использовать по всему миру. На данный момент в Германии подтвердить или опровергнуть подозрения на заражение коронавирусом можно в течение дня, а сам тест в лаборатории занимает около полутора часов.

Международная инициатива по разработке вакцины уже объявила о поддержке трёх программ инвестициями на суммы, исчисляющиеся в миллионах. Заняться этой проблемой намерены в австралийском университете, двух компаниях, ведущих деятельность в сфере биотехнологий, а также в американском Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний.

Также работу над созданием вакцины начали в России и Китае. Как сообщило в среду российское консульство, Пекин передал России лабораторные образцы вируса.

Международные усилия направлены на то, чтобы провести первые испытания вакцины на человеке уже в июне, то есть, всего через 16 недель после выявления возбудителя. Однако это будет лишь первый шаг, и вакцину получит небольшая группа людей: сначала необходимо выяснить, как она будет усваиваться человеческим организмом, и действительно ли она работает против коронавируса. Только в случае положительного результата вакцина может быть рекомендована к широкому применению, заключает Der Spiegel.