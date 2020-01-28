Euronews: туроператоры не отправляют россиян в Китай, но и эвакуировать пока не планируют

Российские туроператоры прекратили продавать путёвки в Китай из-за вспышки коронавируса, однако решение о поездке по-прежнему принимают сами туристы. Экстренной эвакуации россиян пока тоже не планируется. Между тем в Иркутске закрыли на карантин общежитие Байкальского госуниверситета, где были госпитализированы пятеро китайских студентов. Но подозрения на коронавирус не подтвердились, передаёт Euronews.
Российские туроператоры приостановили продажу путёвок в Китай из-за угрозы распространения нового коронавируса. При этом экстренно эвакуировать уже находящихся в КНР россиян власти пока не считают нужным. В настоящее время в Поднебесной находятся около 6 тыс. российских туристов — главным образом, на острове Хайнань.
МЕНЕДЖЕР:Туристы к нам звонят, которые хотят ехать в Китай в феврале. Но, к сожалению, мы пока не оформляем, потому что ясной и толковой информации нет.
Тем временем в Иркутске на карантин закрыли общежитие Байкальского государственного университета. Это произошло после того, как пятеро китайских студентов, вернувшихся с каникул, были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
ЕЛЕНА ГОЛЕНЕЦКАЯ, замминистра здравоохранения Иркутской области: Пришла машина, которая привезла дезинфектанты, которая привезла лекарственные препараты — естественно, всё это бесплатно. Лечим мы всех граждан Китайской народной республики тоже бесплатно. То есть всю помощь, которая необходима, мы сейчас оказываем.
По состоянию на начало недели на территории России ни одного официально подтверждённого случая заболевания новым вирусом не выявлено.
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