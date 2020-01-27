CNN: власти Китая предполагают, что коронавирус способен передаваться в инкубационный период

Представители китайского здравоохранения выступили с новым мрачным предупреждением о коронавирусе из Ухани. По их словам, некоторые заражённые могут распространять заболевание до появления симптомов, что усложняет соблюдение карантинных мер, сообщает CNN.

Нам необходимо рассказать вам о развитии ещё одной новости. Китай выступил с новым мрачным предупреждением о коронавирусе из Ухани. Люди могут распространять его до проявления симптомов. Это создаёт ещё одну большую проблему для властей страны, которые пытаются выявлять вирус в аэропортах.

С подробностями корреспондент CNN Дэвид Калвер, который находится с нами на прямой связи из Пекина. Расскажите нам последние новости о том, что делается. Я хочу сказать, что в свете идеи о том, что человек не знает, распространяет ли он вирус, соблюдать карантин становится всё сложнее.

ДЭВИД КАЛВЕР, корреспондент CNN: И это добавляет неопределённости, Майкл. Эта информация была озвучена представителями здравоохранения на пресс-конференции, которая прошла в воскресенье. Они заявили, что инкубационный период составляет от одного до 14 дней. И, как вы отметили, в этот период, по их мнению, некоторые люди всё ещё могут распространять вирус.

Чиновники от здравоохранения в США всё ещё изучают эту информацию. Они пока не подтвердили её полностью, потому что существует очень много неизвестного в этой ситуации.

Как бы то ни было, эта новость вызывает большое беспокойство, и она объясняет, почему

местные власти, особенно центральное правительство, продвигают планы централизованного карантина. Эта инициатива исходит с самого верха — лично от председателя Си Цзиньпина.

Это объясняет строительные работы, которые мы видели. Спешно возводятся два новых госпиталя, которые должны начать работу в течение двух следующих недель. По данным местных СМИ, один из них должен открыться третьего февраля, другой — через полторы недели. В них смогут разместить до двух тысяч человек. Возможно, чуть больше, так как ожидается, что их вместимость будет увеличена.

В последний час или около того прошла ещё одна пресс-конференция. Репортёры получили чуть больше информации о происходящем непосредственно от представителей здравоохранения. Я бы хотел обратить внимание на несколько моментов, которые они упомянули.

Первый касается трудовых мигрантов из сельских регионов, особенно тех, кто в отпуск во время празднования китайского лунного Нового года вернулся в родные провинции. Они планировали уехать как обычно, поэтому на дорогах, в воздухе, поездах собирается большое количество людей. Это, разумеется, вызывает большие опасения, потому что люди оказываются в замкнутом пространстве. Они (власти Китая. — ИноТВ) надеются провести образовательную кампанию в этих сельских провинциях, чтобы их население знало, что именно им необходимо делать для предотвращения возможного распространения этого вируса.

Кроме того, были продлены новогодние каникулы. Нам уже известно, что их продлили до

второго февраля, то есть ещё на три дня. Говорят, что их могут продлить и далее. Разумеется, в школах уже какое-то время не проводят занятия. По некоторым данным, они снова заработают через пару или около того недель. Примечательно, что Гонконг фактически ввёл запрет на въезд для тех, кто приехал из провинции Хубэй или посещал её в течение последних 14 дней, Майкл.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.