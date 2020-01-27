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Washington Times: коронавирус — возможный результат работы китайской лаборатории

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Коронавирус, от которого уже погибли как минимум 80 человек, возможно, появился в одной из лабораторий, связанных с секретной программой китайского биологического оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на Дэни Шохэма, специалиста по биооружию и бывшего сотрудника израильской разведки. Как отмечается в статье, лаборатория при Уханьском институте вирусологии — единственное в КНР место, где официально занимаются работой со смертоносными вирусами.
Washington Times: коронавирус — возможный результат работы китайской лаборатории
Reuters
Смертоносный коронавирус, который сейчас распространяется по всему миру, мог появиться в городе Ухань в одной из лабораторий, связанной с секретной китайской программой биологического оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на аналитика по вопросам биооружия Дэни Шохэма.
 
Как утверждается в статье, ещё в 2015 году местное телевидение показало репортаж об Уханьском институте вирусологии и его самой современной в Китае лаборатории по исследованию вирусов. Эта лаборатория — единственное в КНР место, где можно работать со смертоносными вирусами.
 
Бывший офицер израильской военной разведки Дэни Шохэм, у которого докторская степень по медицинской микробиологии и который занимается изучением китайского биологического оружия, уверен, что этот институт связан с секретной программой Пекина по биооружию.
 
«Определённые лаборатории в этом институте, вероятно, в плане исследований и разработок занимались китайским биологическим оружием, по крайней мере параллельно», — заявил изданию Шохэм.
 
По его словам, работа над биологическим оружием проводится «определённо тайно» в рамках военно-гражданского исследования.
 
Как отметил Шохэм, подозрения по поводу Уханьского института вирусологии возникли ещё тогда, когда работавшая в Канаде группа китайских вирусологов бесцеремонно отправила в Китай образцы некоторых самых смертоносных вирусов на Земле, в том числе Эболы.
 
Китай, как пишет The Washington Times, отрицает наличие у него наступательного биологического оружия, однако Госдеп США в прошлом году озвучил подозрения относительно тайной работы Пекина над биооружием.
 
Китайские власти заявляют, что не знают, откуда взялся коронавирус, убивший уже как минимум 80 человек.
 
Пекин перебросил в Ухань военных, чтобы не допустить выезда жителей 11-миллионого города за его пределы и таким образом сдержать вспышку вируса.
 
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу заявил местным СМИ, что, судя по первичным данным, источником вируса стали дикие животные, которых продавали на рынке морепродуктов в Ухани.
 
При этом один из американских чиновник указал на одно «недоброе предзнаменование»: в китайском интернете расходятся ложные слухи о том, что вирус — это часть американского заговора по распространению биологического оружия. По его мнению, всё это говорит о следующем: Китай подготавливает пропагандистские издания для противодействия любым обвинениям Пекина в том, что новый коронавирус «сбежал» из гражданской или оборонной исследовательской лаборатории.
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